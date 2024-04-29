Армія рф уночі та вранці обстріляла Сумщину з мінометів і артилерії: 41 вибух
Київ • УНН
росіяни 6 разів обстріляли прикордонні райони та населені пункти Сумської області, спричинивши 41 вибух та обстрілявши Краснопільську та Есманську громади з мінометів та артилерії.
Російські війська 6 разів обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні райони та населені пункти Сумської області вночі та вранці, спричинивши 41 вибух, повідомили у Сумській ОВА у понеділок, пише УНН.
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"Уночі та зранку росіяни здійснили 6 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух", - повідомили в ОВА у Telegram.
Як вказано, обстрілів зазнали Краснопільська, Есманьська громади:
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів) та артилерії (15 вибухів).
- Есманьська громада: здійснено артилерійський обстріл (12 вибухів).
У Сумській області вибухи – ЗМІ28.04.24, 21:53 • 68711 переглядiв