У Сумській області вибухи – ЗМІ

У Сумах та Сумській області пролунали вибухи, про це повідомляють місцеві пабліки та Суспільне, передає УНН.

Вибухи пролунали після того, яку багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу.

Наразі офіційна інформація відсутня. Очкуємо завершення тривоги.

Атака рф на Суми забрала життя вже трьох людей: з-під завалів дістали тіло ще однієї жертви