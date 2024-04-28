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У Сумській області вибухи – ЗМІ

Київ • УНН

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За повідомленнями місцевих ЗМІ, у Сумах та Сумській області України пролунали вибухи після того, як у багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

У Сумах та Сумській області пролунали вибухи, про це повідомляють місцеві пабліки та Суспільне, передає УНН.

Вибухи пролунали після того, яку багатьох регіонах України було оголошено повітряну тривогу.  

Наразі офіційна інформація відсутня. Очкуємо завершення тривоги.

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Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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