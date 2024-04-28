В Сумской области взрывы - СМИ

Посол в Польше о приостановлении консульских услуг за рубежом: "Украина будет использовать любую возможность, чтобы выиграть эту войну"

По словам посла Украины в Польше, десятки тысяч украинских мужчин призывного возраста сейчас проживают в Польше, но точные цифры будут доступны после вступления в силу закона о мобилизации, который позволит дистанционно обновлять данные.