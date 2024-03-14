Атака рф на Сумы унесла жизни уже трех человек: из-под завалов достали тело еще одной жертвы

Количество погибших в результате вчерашней вражеской атаки на Сумы возросло до трех - из-под завалов в поврежденной пятиэтажке извлекли тело еще одной жертвы, сообщили в ГСЧС Украины в четверг, пишет УНН.

Детали

"Сумы. На месте вражеского удара по пятиэтажке, который произошел ночью 13 марта, спасатели деблокировали тело третьего погибшего человека", - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Работы продолжаются, отметили в ГСЧС.

Напомним

13 марта ночью оккупанты ударили по пятиэтажке в Сумах "шахедом". Уничтожено около полутора десятков квартир. Подразделения ГСЧС спасли 10 человек, пострадали по меньшей мере 8 жителей, указывали в МВД.