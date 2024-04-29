Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
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Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
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Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
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Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
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Армия рф ночью и утром обстреляла Сумскую область из минометов и артиллерии: 41 взрыв
россияне 6 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, вызвав 41 взрыв и обстреляв Краснопольскую и Эсманскую громады из минометов и артиллерии.
Закрытые из-за жары школы в Бангладеш решили открыть на фоне беспокойства по поводу подготовки к экзаменам
Школы в Бангладеш снова открылись в воскресенье, несмотря на продолжающуюся жару и температуру, которая, как ожидается, поднимется выше 40°C.
По Харьковской области россияне били из РСЗО, артиллерией и КАБами, есть раненые - ОВА
Около 15 населенных пунктов Харьковской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны противника, в разных местах зафиксировано несколько жертв среди мирного населения и повреждения частных домов.
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию для обсуждения кризиса на Ближнем Востоке
Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Саудовскую Аравию в рамках нового ближневосточного турне для обсуждения кризиса, в то время как делегация ХАМАС должна прибыть в Египет для переговоров о прекращении огня с Израилем.
На Херсонщине россияне попали в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры
Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, попав в учебное заведение, детский сад и объект критической инфраструктуры, но обошлось без жертв.
В Германии будут судить подозреваемых в попытке переворота в кране
Девять подозреваемых, которых обвиняют в подготовке насильственного государственного переворота в Германии с целью свержения правительства и введения военного положения, предстанут сегодня перед судом.
Враг попал FPV - дроном по Николаевской области: повреждено промышленное предприятие
Беспилотник, выпущенный российскими войсками, повредил промышленное предприятие в Николаевской области, не вызвав жертв.
Разрушительный торнадо в США: погибли 5 человек, в том числе младенец
По меньшей мере 5 человек, в том числе 4-месячный младенец, погибли в результате нескольких десятков торнадо, обрушившихся на центральную часть Соединенных Штатов. Во многих районах штата Оклахома объявлено чрезвычайное положение.
Армия рф ударила более 340 раз по Запорожской области: попала ракетой по Запорожью, есть раненый
Российские войска 346 раз обстреляли населенные пункты Запорожской области, в том числе осуществили ракетный обстрел города Запорожье, в результате чего один человек получил ранения.
ВОЗ предупреждает, что мир все еще не готов к следующей пандемии
По словам Генерального директора ВОЗ, мир все еще не готов к очередной пандемии, но ведется работа над глобальным соглашением о пандемии, которое может быть подписано уже в следующем месяце.