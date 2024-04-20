россияне обстреляли Сумскую область: 283 взрыва, один человек ранен

"Больше оружия для Украины, в частности систем ПВО", - Шмыгаль об одобрении помощи от США

Конгресс США утвердил $61 млрд помощи Украине, включая $49,9 млрд на оборону, $7,8 млрд на бюджетную поддержку, $1,57 млрд на экономическую помощь и $400 млн на защиту границ и разминирование, предоставление большего количества вооружений, систем дальнего радиуса действия и противовоздушной обороны, а также средств на восстановление и реконструкцию.