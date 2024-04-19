Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

Российские захватчики 10 раз обстреляли приграничье Сумской области в пятницу. Под вражеским огнем оказались жители 5 громад. О ситуации в регионе сообщили в пресс-службе Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 10 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Березовская, Середино-Будская громады. - говорится в отчете ОВА.

Детали

Белопольскую громаду оккупанты атаковали артиллерией и ВОГами, которые сбрасывали с БпЛА. Также по общине захватчики нанесли авиаудар с вертолета НАР (8 взрывов).

По уточнению от ОВА, в результате артобстрела в Белополье ранены четыре гражданских человека.

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Середино-Будскую ОТГ россияне атаковали минами, которые сбросили на территорию громады.

По Березовской громаде враг ударил с самолета КАБами. А на жителей Юнаковской - сбросили один ВОГ с БПЛА.

Также в пятницу армейцы рф из минометов и ВОГами с БПЛА атаковали жителей Краснополья.

Дополнительно

К вечеру захватчики атаковали еще и областной центр ракетами. Нанесли удар по гражданской инфраструктуре.