Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

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Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  98854 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205881 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236383 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

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В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232653 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  335607 просмотра

Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

Российские оккупанты 10 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 33 взрыва и обстреляв 5 общин, ранив 4 мирных жителей Белополья.

Война •   •  10888 просмотра
Сумщина: россияне обстреляли пять громад в приграничье, есть разрушения и травмированные гражданские

В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

Россияне нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Сумской области 19 апреля, без сообщений о жертвах.

Общество •   •  12489 просмотра
В Сумах россияне ударили ракетой по гражданской инфраструктуре

"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов раскрыл подробности успешной засады и уничтожения российского дальнего стратегического бомбардировщика Ту22М3 на расстоянии 308 километров, выразив надежду, что теперь Одесса будет чувствовать себя немного лучше.

Война •   •  12395 просмотра
"Надеюсь, Одессе будет легче", - Буданов об уничтожении российского бомбардировщика Ту22М3

Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу

Суд отказался провести слушания и продлить содержание под стражей бывшего и. о. командира Романа Червинского, что вызывает беспокойство относительно возможных незаконных действий по его аресту без суда и следствия.

Война •   •  11173 просмотра
Дело Червинского: Суд закрылся от адвокатов и принимает решение без проведения заседания по делу

В Сумах прогремела серия взрывов

В Сумах прогремела серия взрывов, в городе и области воздушная тревога, также было сообщения о ракете, направлявшейся в сторону Черниговской области.

Общество •   •  16759 просмотра
В Сумах прогремела серия взрывов

Удар рф по Днепру: количество жертв возросло до трех

В результате российской атаки на Днепропетровскую область погибли 8 человек, в том числе 2 детей, и 34 человека получили ранения, среди них 1 ребенок.

Война •   •  14614 просмотра
Удар рф по Днепру: количество жертв возросло до трех

Шумер пообещал, что Сенат быстро проведет пакет о помощи Украине, как только его одобрят в Палате представителей

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер пообещал быстро принять пакет законопроектов в помощь Украине после одобрения Палатой представителей, предупредив, что промедление может стоить Украине проигрышем в войне с Путиным.

Война •   •  15819 просмотра
Шумер пообещал, что Сенат быстро проведет пакет о помощи Украине, как только его одобрят в Палате представителей

"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Только достаточное количество средств противовоздушной обороны и истребителей может отогнать российскую авиацию от Украины, согласно призыву президента Зеленского о предоставлении большей военной помощи.

Война •   •  13380 просмотра
"Только достаточное количество ПВО и истребителей может отогнать российскую авиацию", - Зеленский

Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

В Конотопе Сумской области произошел взрыв, в то время как в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

Война •   •  13084 просмотра
Сумщина: в Конотопе прогремел взрыв

В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом

Мужчина поджег себя, разбрасывая листовки в парке возле здания суда, где проходит судебный процесс над бывшим президентом США Дональдом Трампом.

Новости Мира •   •  13666 просмотра
В США мужчина поджег себя возле здания суда, где идет процесс над Трмпом