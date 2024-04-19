Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
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Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
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Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
  •  52929 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

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Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
  •  66267 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
  •  97013 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  205764 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  236307 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  232593 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  176253 просмотра

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

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18 апреля 2024, 13:51  •  180045 просмотра
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"Крипта для чайников". Часть 3: пошаговая инструкция, как купить криптомонету

18 апреля 2024, 06:06  •  222101 просмотра
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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  327959 просмотра

Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

51-летний мужчина был тяжело ранен, но не погиб во время российского артиллерийского обстрела Белополья в Сумской области, вопреки предыдущим сообщениям о его гибели.

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Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

Похищенного в Донецке американца Рассела Бентли, воевавшего против Украины, убили - росСМИ

По сообщениям российских СМИ, погиб американец Рассел Бентли, который воевал против Украины на стороне россии.

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Похищенного в Донецке американца Рассела Бентли, воевавшего против Украины, убили - росСМИ

На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

На Прикарпатье преступники, которые оделись в военную форму ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен, остановив его автомобиль под предлогом проверки.

Криминал и ЧП •   •  4857 просмотра
На Прикарпатье злоумышленники оделись в военную форму и ограбили предпринимателя на 8 миллионов гривен

В Австралии погиб 10-летний мальчик-абориген, первоначальная версия о самоубийстве пока под сомнением

В Австралии умер 10-летний мальчик-абориген, который находился под опекой государства. Сначала сообщалось о самоубийстве, но теперь члены семьи сомневаются в этом, склоняясь к версии трагического несчастного случая.

Новости Мира •   •  5413 просмотра
В Австралии погиб 10-летний мальчик-абориген, первоначальная версия о самоубийстве пока под сомнением

Россияне активизировались на Авдеевском направлении: за сутки отражено 26 атак - Генштаб ВСУ

Российско-террористические войска активизировали штурмовые действия на Авдеевском направлении - за минувшие сутки украинские защитники отбили 26 атак со стороны оккупантов на указанном направлении. Всего в течение пятницы оккупанты атаковали 79 раз.

Война •   •  6532 просмотра
Россияне активизировались на Авдеевском направлении: за сутки отражено 26 атак - Генштаб ВСУ

В течение суток над Одесской областью уничтожили 4 разведывательных беспилотника рф

19 апреля 2024 года украинская противовоздушная оборона уничтожила 4 российских разведывательных беспилотника над Одесской областью.

Война •   •  6211 просмотра
В течение суток над Одесской областью уничтожили 4 разведывательных беспилотника рф

Зеленский прибыл в Днепр после атаки рф: провел совещание по защите города и громад региона

Президент Зеленский посетил Днепр после российской ракетной атаки, провел совещание по защите городов и громад региона и поблагодарил спасателей, работая над получением дополнительных систем противовоздушной обороны для Украины.

Война •   •  7618 просмотра
Зеленский прибыл в Днепр после атаки рф: провел совещание по защите города и громад региона

В G7 призвали Китай прекратить предоставлять россии материалы для развития производства

Министры иностранных дел G7 выразили серьезную обеспокоенность тем, что Китай передает россии материалы двойного назначения, которые помогают восстанавливать ее военное производство, и призвали Китай прекратить такую поддержку, которая делает возможной незаконную агрессивную войну России против Украины.

Война •   •  7798 просмотра
В G7 призвали Китай прекратить предоставлять россии материалы для развития производства

Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже более 2 млн гектаров зерна

По данным Министерства аграрной политики, в Украине посеяно более 2 миллионов гектаров яровых зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, ячмень, пшеницу, горох и овес.

Экономика •   •  6622 просмотра
Посевная-2024: украинские аграрии засеяли уже более 2 млн гектаров зерна

Нидерланды выделят более 200 миллионов на боеприпасы для украинской ПВО и артиллерии

Нидерланды выделяют более 200 миллионов евро на новые инициативы, направленные на быструю поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, дальнего и ближнего радиуса действия, а также артиллерийских боеприпасов в Украину для поддержки ее обороны от россии.

Война •   •  8395 просмотра
Нидерланды выделят более 200 миллионов на боеприпасы для украинской ПВО и артиллерии