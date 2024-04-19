Тяжелораненый, но живой: в прокуратуре извинились за дезинформацию о гибели гражданского в Белополье

На Сумщине заблаговременно "похоронили" тяжелораненого во время обстрела в Белополье. Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, однако информация о его смерти не соответствует действительности. За дезинформацию извинились в прокуратуре региона, передает УНН.

51-летний раненый мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, однако информация о его смерти не соответствует действительности. Приносим искренние извинения раненому и его близким. Желаем мужчине скорейшего выздоровления - говорится в сообщении прокуратуры.

Детали

Ранее в Офисе Генпрокурора написали я , что 51-летний умер в больнице от тяжелых ранений в результате вражеского артиллерийского обстрела центра Белополья. Однако впоследствии это сообщение удалили.

Напомним

Российские войска 19 апреля в 12:20 из артиллерии обстреляли https://unn.ua/news/voroh-obstriliav-tsentr-bilopillia-na-sumshchyni-troie-liudei-poraneni центр Белополья Сумской области. Ранены три человека, их госпитализировали в тяжелом состоянии.