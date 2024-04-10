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50 взрывов за день: российские войска обстреляли Сумскую область
Во вторник, 9 апреля, российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Сумской области, было зафиксировано 50 взрывов от артиллерии, минометов, ракет и беспилотников.
В Курганской области России из-за подтопления началась срочная эвакуация населения
В Курганской области России началась срочная эвакуация жителей из-за сильного наводнения: уровень реки Тобол достиг критической отметки 9 метров, поднявшись за сутки на 3,5 метра.
Оккупанты ударили ракетами по Одесской области, есть попадания
Российские войска обстреляли ракетами Одесскую область, попав в инфраструктурный объект, несмотря на то, что противовоздушная оборона сбила две ракеты.
Парламентский Комитет рекомендовал Раде принять в целом законопроект о мобилизации
Парламентский комитет рекомендует принять законопроект о мобилизации во втором чтении и в целом.
В ВСУ опровергли заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино
В 65-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины отрицают заявления, что оккупанты якобы зашли в село Роботино и закрепились там. Украинские войска продолжают отражать атаки противника и удерживают контроль над населенным пунктом.
Украина разработала план нового контрнаступления - Зеленский
По словам президента Зеленского, Украина разработала план нового контрнаступления, но нуждается в современном оружии от Запада, особенно от США, чтобы победить российскую армию.
Умер лауреат Нобелевской премии по физике Питер Хиггс: чем от известен
Питер Хиггс, лауреат Нобелевской премии по физике, который предсказал бозон Хиггса, умер в возрасте 95 лет после непродолжительной болезни.
10 апреля законопроект о мобилизации внесут на рассмотрение Рады - нардеп
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности одобрил текст законопроекта о мобилизации ко второму чтению, и 10 апреля он будет вынесен на рассмотрение парламента.
Комитет по вопросам обороны завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации: нардеп обнародовал основные положения
Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации без положений о ротации и демобилизации, включая ограничения на консульские услуги и управление автомобилем для мужчин в возрасте 18-60 лет без военного билета, компенсации для военнослужащих, а также повышенные выплаты для участников боевых действий.
Байден на год продлил санкции против рф из-за вредной политики москвы
Байден продлил на год режим санкций, наложенных на россию из-за ее вредной внешней деятельности, подрывающей безопасность и демократию США.