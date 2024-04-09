На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

В Сумской области бригада энергетиков попала под артиллерийский обстрел со стороны границы с рф, передает УНН со ссылкой на Минэнерго.

"Сегодня, 9 апреля, в селе Бачевск Шосткинского района ... эксплуатационная бригада "Сумыоблэнерго" попала под артиллерийский обстрел со стороны границы с рф", - говорится в сообщении.

Детали

По данным ведомства, пятеро работников выехали отремонтировать поврежденную в результате военной агрессии рф линию электропередачи на расстоянии около 3,5 км от границы со страной-агрессором. Все необходимые разрешения на проведение восстановительных работ от военных и органов местного самоуправления были получены.

"... ни один из энергетиков не пострадал, но автомобиль бригады получил многочисленные повреждения", - говорится в сообщении.