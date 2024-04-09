На Сумщине энергетики попали под артиллерийский обстрел рф

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Сегодня днем под российским обстрелом оказались окрестности Славянска, что в Донецкой области. В результате вражеской атаки ранения получили три человека.
Украина не имеет послов в 30 странах. В МИД обнародовали перечень
Должность Чрезвычайного и Полномочного Посла остается вакантной в 30 украинских посольствах в разных странах, в частности, в Великобритании, беларуси, Гане и других, сообщает департамент управления персоналом Министерства иностранных дел.
На Киевщине женщина попала под поезд, полиция расследует обстоятельства
Женщина была смертельно травмирована пассажирским поездом "Львов-Харьков" вблизи станции Тарасовка Фастовского района Киевской области 9 апреля, когда она сидела на железнодорожных путях.
Культура и медиа критически важны для государства: в Минкульте рассказали, сколько специалистов забронировал МКИП
По представлению Минкульта от мобилизации забронировали менее двух тысяч специалистов, которые критически важны для работы предприятий. В МКИП отмечают, что культура и медиа критически важны государству в условиях войны.
Грузия выиграла дело против россии в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека постановил, что россия нарушила многочисленные права человека в Грузии после конфликта 2008 года, включая право на жизнь, запрет бесчеловечного обращения, право на свободу, уважение частной жизни, права собственности, право на образование и свободу передвижения.
Starfield установила уникальный рекорд по количеству игроков в 2023 году
Starfield стала единственной однопользовательской игрой, вошедшей в десятку лучших игр по количеству среднемесячных активных пользователей (MAU) в 2023 году на PlayStation, Xbox и PC.
В центре москвы внедорожник росгвардии попал в ДТП и сбил женщину
Внедорожник российской гвардии врезался в столб на тротуаре в москве, а также сбил 50-летнюю женщину.
Удар по Черниговщине: один человек погиб, еще один ранен. Есть разрушения
российские оккупационные войска нанесли массированный авиаудар по Семеновке Черниговской области, в результате которого погибла одна гражданская женщина, еще один мужчина получил ранения, а также было повреждено около 10 объектов гражданской инфраструктуры.
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
Возрастное ограничение, которое не позволяет женщинам старше 40 лет участвовать в государственной программе лечения бесплодия в Украине, может быть пересмотрено в будущем, исходя из спроса и медицинских потребностей.