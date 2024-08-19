россияне обстреляли 8 громад Сумщины: 33 взрыва за ночь
Киев • УНН
Ночью и утром российские войска совершили 21 обстрел приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва в 8 общинах, включая авиаудары, артиллерию и атаки дронами.
Ночью и утром россияне совершили 21 обстрел приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 33 взрыва. Обстрелам подверглись Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Глуховская, Шалыгинская общины. Об этом сообщает Сумская ОВА, передает УНН.
По словам ОВА, вражеские обстрелы фиксировались:
- Путивльская громада: враг бил из миномета (2 взрыва).
- Краснопольская громада: россияне ударили из артиллерии (7 взрывов) и FPV дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская община: осуществлены удары FPV дронами (5 взрывов).
- Белопольская громада: нанесены авиаудары КАБ (5 взрывов).
- Миропольская громада: зафиксирован авиаудар КАБ (3 взрыва).
- Юнаковская община: осуществлены авиаудары КАБ (5 взрывов).
- Глуховская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Великописаревская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удар FPV дронами (3 взрыва).
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