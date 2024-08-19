В Херсонской области россияне попали в учебные заведения, трое раненых
Киев • УНН
Оккупанты обстреляли многочисленные населенные пункты Херсонской области, повредив жилые дома и инфраструктуру. В результате вражеских атак пострадали образовательные учреждения, магазин, газопровод и транспортные средства, три человека получили ранения.
В Херсонской области российские войска обстреляли 17 населенных пунктов, попав в жилые дома и образовательные учреждения, три человека получили ранения, сообщил в понедельник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения
Детали
По словам Прокудина, за прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Степановка, Садовое, Приднепровское, Белозерка, Приозерное, Станислав, Понятовка, Томина Балка, Новая Каменка, Дудчаны, Львово, Новокаиры, Михайловка, Крещеновка, Николаевка и город Херсон.
российские военные, по его данным, попали в образовательные учреждения и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 49 частных домов. Также оккупанты повредили газопровод, хозяйственные постройки, автобус и частные автомобили, сельхозтехнику.
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