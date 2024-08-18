россияне дроном атаковали машину на Херсонщине: 5 раненых

В воскресенье, 18 августа, российские оккупанты дроном атаковали гражданское авто в Херсонской области. В результате вражеской атаки пять человек получили ранения. Об этом заявили в Херсонской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, сегодня около 17:30 военные армии Российской Федерации с помощью дрона атаковали поселок Киндейка, что находится под Херсоном.

На одной из улиц населенного пункта снаряд попал в гражданское авто. В результате вражеской атаки ранения различной степени получили пятеро гражданских, которые находились внутри.

Под процессуальным руководством Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) - подытожили в прокуратуре.

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