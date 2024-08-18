Войска рф ударили по Купянску из РСЗО: ранена 52-летняя женщина
Киев • УНН
18 августа российские войска обстреляли Купянск, ранив 52-летнюю женщину. Также были повреждены частные дома и коммунальное предприятие в Ковшаровке.
Утром, 18 августа, войска рф нанесли удар по городу Купянск. В результате вражеского обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 18 августа около 10:00 вооруженные силы рф осуществили обстрел г. Купянск. Купянск.
Получила ранения 52-летняя женщина. Повреждены частные домовладения. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)
Также утром враг ударил и по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены помещения и техника коммунального предприятия. К счастью, без пострадавших.
По предварительным данным, указанные населенные пункты войска рф обстреляли из РСЗО.
На Харківському напрямку росіяни намагаються "промацати" українську оборону18 августа 2024, 08:35 • 31507 просмотров