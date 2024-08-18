Войска рф ударили по Купянску из РСЗО: ранена 52-летняя женщина

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Еще плюс 1170 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1170 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  62535 просмотра
Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

  •  101031 просмотра
Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

  •  92525 просмотра
На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

  •  100011 просмотра
В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

  •  87306 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  188309 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  175513 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  226450 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  212281 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  229372 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

18 августа: День «никогда не сдавайся», День открытия гелия

  •  43979 просмотра
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

  •  50567 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

17 августа 2024, 03:11  •  70848 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

17 августа 2024, 01:52  •  66898 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

16 августа 2024, 19:49  •  65597 просмотра
Актуальное
Войска рф ударили по Купянску из РСЗО: ранена 52-летняя женщина

Войска рф ударили по Купянску из РСЗО: ранена 52-летняя женщина

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 12:45  •  11146 просмотра

Read in English

18 августа российские войска обстреляли Купянск, ранив 52-летнюю женщину. Также были повреждены частные дома и коммунальное предприятие в Ковшаровке.

Утром, 18 августа, войска рф нанесли удар по городу Купянск. В результате вражеского обстрела ранения получила 52-летняя женщина. Об этом заявили в Харьковской областной прокуратуре, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 18 августа около 10:00 вооруженные силы рф осуществили обстрел г. Купянск. Купянск. 

Получила ранения 52-летняя женщина. Повреждены частные домовладения. Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)

- резюмировали правоохранители. 

Также утром враг ударил и по поселку Ковшаровка Купянского района. Повреждены помещения и техника коммунального предприятия. К счастью, без пострадавших.

По предварительным данным, указанные населенные пункты войска рф обстреляли из РСЗО.

На Харківському напрямку росіяни намагаються "промацати" українську оборону18 августа 2024, 08:35 • 31507 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
kupyanskКупянск
kharkivХарьков
polshaПольша
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  128505 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  132664 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  137406 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  124316 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  104913 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  86778 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
16 августа 2024, 06:30  •  175513 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  109239 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114591 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113473 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

В Донецкой области от обстрелов погибли 2 человека, 8 ранены

  •  87306 просмотра
На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

На Покровском направлении ВСУ отбили 46 штурмов россиян - Генштаб

  •  100011 просмотра
Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

Российская армия атаковала Степановку: ранен 67-летний мужчина

  •  92525 просмотра
Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

  •  101031 просмотра
Еще плюс 1170 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1170 оккупантов и 7 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  62535 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  188309 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  175513 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  226450 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  212281 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  229372 просмотра

Война

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

  •  1176 просмотра
ГУР о кибератаке на разработчика ядерных боеприпасов в рф: полученной информации много, она анализируется

ГУР о кибератаке на разработчика ядерных боеприпасов в рф: полученной информации много, она анализируется

  •  1768 просмотра
В Мирнограде погиб мужчина из-за вражеского артобстрела

В Мирнограде погиб мужчина из-за вражеского артобстрела

  •  7352 просмотра
Войска рф ударили по Купянску из РСЗО: ранена 52-летняя женщина

Войска рф ударили по Купянску из РСЗО: ранена 52-летняя женщина

  •  12901 просмотра
рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

  •  18672 просмотра

политика

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

  •  1176 просмотра
рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

  •  18672 просмотра
россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

  •  54065 просмотра
Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

  •  117895 просмотра
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  116114 просмотра

Война

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

  •  1176 просмотра
ГУР о кибератаке на разработчика ядерных боеприпасов в рф: полученной информации много, она анализируется

ГУР о кибератаке на разработчика ядерных боеприпасов в рф: полученной информации много, она анализируется

  •  1768 просмотра
В Мирнограде погиб мужчина из-за вражеского артобстрела

В Мирнограде погиб мужчина из-за вражеского артобстрела

  •  7352 просмотра
Войска рф ударили по Купянску из РСЗО: ранена 52-летняя женщина

Войска рф ударили по Купянску из РСЗО: ранена 52-летняя женщина

  •  12901 просмотра
рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

  •  18672 просмотра

политика

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

На фронте зафиксировали более 80 боевых столкновений, больше всего атак на Покровском направлении - Генштаб

  •  1176 просмотра
рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

рф проводит информационную кампанию по теме Курщины - ЦПД

  •  18672 просмотра
россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

россия выпустила более 40 ракет и 750 авиабомб по Украине за неделю - Зеленский

  •  54065 просмотра
Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

Эстония планирует производить боеприпасы с начала 2025 года

  •  117895 просмотра
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  116114 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  97519 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  92180 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  106043 просмотра

Экономика

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

Monobank третьи сутки находиться под DDoS-атакой

  •  38262 просмотра
В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

В Ростовской области атака дронов вызвала пожар на нефтебазе

  •  38123 просмотра
Графики отключения света могут вернуться из-за жары

Графики отключения света могут вернуться из-за жары

  •  107440 просмотра
Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

  •  33017 просмотра
Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

  •  34325 просмотра

Киев

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

І уровень опасности: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза: в Киеве в ближайшее время ожидается гроза

  •  4230 просмотра
На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

На Киевщине глава ОВА проверил строительство укрытий для школьников Василькова

  •  15713 просмотра
Начало недели в Украине будет жарким: синоптики прогнозируют до 37° на юге и в центре Украины

Начало недели в Украине будет жарким: синоптики прогнозируют до 37° на юге и в центре Украины

  •  9524 просмотра
В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет

В небе над Украиной было сбито 8 "шахедов" и 5 ракет

  •  44275 просмотра
Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

Новая атака на Киев: вражеские крылатые ракеты уничтожены силами ПВО

  •  101031 просмотра