Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА

Ночью и утром российские захватчики совершили три обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Об этом в Telegram сообщает Сумская областная военная администрация, пишет УНН.

Ночью и утром россияне совершили 3 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 11 взрывов из артиллерии, - говорится в сообщении.

Детали

Обстрелам подверглись Краснопольская (7 взрывов) и Середино-Будская (4 взрыва) громады.

Напомним

За минувшие сутки на фронте произошло 115 боевых столкновений, во время которых противник нанес 15 ракетных и 63 авиационных ударов, а также совершил 109 обстрелов украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.