В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя

Сегодня в Сумской области вражеские силы совершили 14 обстрелов, в результате чего один гражданский житель получил ранения. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

В течение дня территории и населенные пункты Сумской области ощутили на себе последствия 14 обстрелов, которые совершили российские военные. В результате этих нападений произошло 82 взрыва. Больше всего пострадали громады Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Новослободская и Свесская.

В Белопольской общине с территории рф были осуществлены обстрелы из ствольной артиллерии, что привело к взрыву 8 снарядов. Один мирный житель получил ранения. Также отмечаются удары дронами-камикадзе типа "FPV", пуски ракет с вертолета, обстрелы из автоматических гранатометов, СПГ и обстрелы из минометов. В сумме прогремело 60 взрывов.

В других громадах также были зафиксированы нападения. Например, в Юнаковской громаде враг ударил из САУ (3 взрыва) и сбросил с вражеского БпЛА гранаты (2 взрыва).

Что касается Новослободской громады, то здесь было сброшено 4 мины, в Свесской - авиационные бомбы (4 взрыва), а в Краснопольской - взрыв от взрывчатки, сброшенной с вражеских беспилотников.

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