В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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tsvilikhovkaЦвилиховка
sumyСумы
Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  158374 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  193652 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  193855 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

Эксклюзив
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
16 апреля 2024, 14:53  •  161379 просмотра

У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф

Эксклюзив
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
16 апреля 2024, 11:38  •  117034 просмотра

ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась

Эксклюзив
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
15 апреля 2024, 16:59  •  128191 просмотра

Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка

Эксклюзив
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
15 апреля 2024, 11:30  •  139255 просмотра

Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков

Эксклюзив
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
15 апреля 2024, 09:20  •  137860 просмотра

С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных

Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
15 апреля 2024, 08:49  •  124324 просмотра

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
15 апреля 2024, 07:40  •  103789 просмотра

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В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя

В Сумской области силы рф совершили 14 обстрелов, в результате которых произошло 82 взрыва, а один гражданский получил ранения в результате обстрела из российской артиллерии в Белопольской общине.

Война •   •  4541 просмотра
В Сумской области: вражеские обстрелы привели к ранению гражданского жителя

Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, поблагодарил его за усилия по предоставлению Украине систем противовоздушной обороны, таких как Patriot и NASAMS, и приветствовал 5-летний план НАТО в поддержку Украины стоимостью 100 млрд долларов.

Война •   •  5745 просмотра
Кулеба встретился со Столтенбергом и поблагодарил НАТО за помощь по ПВО

G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине - Домбровскис

G7 рассматривает возможность использования почти 300 миллиардов долларов замороженных российских активов в качестве залога для предоставления кредитов Украине, чтобы помочь удовлетворить ее насущные финансовые потребности в условиях российского вторжения.

Война •   •  8361 просмотра
G7 рассматривает возможность использования замороженных российских активов в качестве залога для кредитов Украине - Домбровскис

рф может быть готова атаковать страны НАТО через 5-8 лет - немецкий генерал

россия может быть готова к нападению на страны НАТО в военном отношении через пять-восемь лет, если восстановит свои силы, пострадавшие в результате войны на Украине, считает немецкий генерал.

Война •   •  6210 просмотра
рф может быть готова атаковать страны НАТО через 5-8 лет - немецкий генерал

В российском кургане из-за протечки дамбы затопило более 2000 домов

Более 2 000 домов были затоплены в Курганской области из-за утечки на плотине, что привело к эвакуации жителей близлежащих районов.

Новости Мира •   •  7636 просмотра
В российском кургане из-за протечки дамбы затопило более 2000 домов

Восстановление энергоинфраструктуры и привлечение немецкой помощи: Зеленский поговорил с вице-канцлером ФРГ

Президент Зеленский встретился с вице-канцлером Германии Габеком, обсудив оборонные потребности Украины, усиление противовоздушной обороны, восстановление энергетической инфраструктуры, экономическое сотрудничество и подготовку к будущим конференциям по вопросам восстановления Украины и мирных усилий.

Война •   •  11330 просмотра
Восстановление энергоинфраструктуры и привлечение немецкой помощи: Зеленский поговорил с вице-канцлером ФРГ

Украина и Чехия начали переговоры по соглашению по безопасности: что известно

Украина и Чешская Республика начали переговоры по двустороннему соглашению в сфере безопасности с целью усиления сотрудничества в оборонной промышленности и прокладывания пути к будущему членству Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  11183 просмотра
Украина и Чехия начали переговоры по соглашению по безопасности: что известно

НАТО работает над увеличением ПВО для Украины - Столтенберг

НАТО работает над тем, чтобы направить в Украину больше систем противовоздушной обороны, таких как Patriot и NASAMS, предоставить долгосрочную поддержку и создать институциональную структуру поддержки Украины в рамках НАТО для противодействия российскому продвижению.

Война •   •  12446 просмотра
НАТО работает над увеличением ПВО для Украины - Столтенберг

В Харьковской области взорвался трубопровод, на месте работают спасатели

В Харьковской области произошел взрыв нефтепровода, повлекший 70-метровый столб пламени и расплавление асфальта в радиусе 40 метров из-за сильной жары.

Война •   •  11620 просмотра
В Харьковской области взорвался трубопровод, на месте работают спасатели

Медийщики требуют об увольнении Гуменюк. Комитет ВР рассмотрит обращение на ближайшем заседании

Более 150 медийщиков и ассоциаций требуют увольнения Натальи Гуменюк, руководителя отдела коммуникаций Южного командования сил обороны Украины, обвиняя ее в препятствовании освещению российских военных преступлений и разрушения Каховской дамбы в средствах массовой информации. Комитет ВР планирует рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании.

Общество •   •  13616 просмотра
Медийщики требуют об увольнении Гуменюк. Комитет ВР рассмотрит обращение на ближайшем заседании