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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Россияне сбросили КАБ на Белополье в Сумской области, предварительно есть погибший человек

Россияне сбросили КАБ на Белополье в Сумской области, предварительно есть погибший человек

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 14:16  •  20913 просмотра

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Российские войска атаковали Белополье в Сумской области, сбросив КАБ. Предварительно, один человек погиб, один ранен. За ночь россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий области.

Сегодня днем россияне сбросили КАБ на Белополье в Сумской области. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Враг продолжает совершать военные преступления, нанося удары по мирному населению Сумщины. Сегодня днем, 18 августа россияне сбросили КАБ на Белополье. Предварительно, один человек погиб и один получил ранения

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают все необходимые службы. Оказывается медицинская помощь, проводятся аварийно-спасательные работы.

Последствия вражеской атаки уточняются. Под завалами зданий могут быть люди

- говорится в сообщении.

Дополнение

Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Садовская, Степановская, Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Краснопольская, Середино-Будская громады.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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