россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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sumyСумы
Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области
  •  102324 просмотра

Задержаны мужчины, которые убили полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  179592 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  263845 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  159160 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  128290 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  100324 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  102322 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207220 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

Эксклюзив
Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
16 апреля 2024, 17:25  •  237088 просмотра

Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму

Эксклюзив
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
16 апреля 2024, 16:44  •  233245 просмотра

В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации

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Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата

16 апреля 2024, 09:20  •  416842 просмотра

россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

Россияне нанесли 7 ударов по Сумской области 21 апреля, обстреляв Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую громады из минометов, артиллерии и беспилотников-камикадзе, в результате чего произошло 36 взрывов.

Общество •   •  7407 просмотра
россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

Немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне увеличения заказов из-за войны в Украине и кризиса в автомобильной промышленности: такие компании, как Hensoldt, Rheinmetall и Renk, активно нанимают работников и ожидают увеличения продаж.

Война •   •  8900 просмотра
Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине

Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

Спортсменки из Днепропетровщины завоевали золотую медаль на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. В командных соревнованиях Екатерина Коротецкая и София Сиденко завоевали золотую медаль

спорт •   •  9441 просмотра
Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи

В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

В оккупированном Мариуполе российские силовики демонтировали памятный знак в честь 500-летия украинского казачества.

Война •   •  15207 просмотра
В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества

Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды

Энергетики восстановили электроснабжение всех 14 000 домохозяйств в Одесской области после того, как непогода вызвала перебои в электроснабжении, сообщает ДТЭК.

Общество •   •  14998 просмотра
Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды

В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей

Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке, убив 7 и ранив более 20 человек.

спорт •   •  14745 просмотра
В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей

В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

На окраине Харькова произошел взрыв, в результате которого один гражданский мужчина получил осколочные ранения ног средней степени тяжести.

Общество •   •  17595 просмотра
В Харькове прогремел взрыв, есть пострадавший

россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

Президент сказал, что россия намерена захватить Часов Яр под свой праздник 9 мая, но Украина рассчитывает выстоять и отразить наступление благодаря своевременной поставке оружия.

Война •   •  20633 просмотра
россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский

Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

Аэропорт Кишинева за два дня дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва. Вчерашняя тревога оказалась ложной, сегодня проверка продолжается.

Новости Мира •   •  17170 просмотра
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва

Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области

Полиция задержала отца и сына-военнослужащих, которые убили одного полицейского и ранили другого в Винницкой области. Их нашли в заброшенном здании в Одесской области, где они планировали сбежать за границу.

Криминал и ЧП •   •  18950 просмотра
Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области