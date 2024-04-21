россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

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Россияне нанесли 7 ударов по Сумской области 21 апреля, обстреляв Миропольскую, Белопольскую, Краснопольскую и Середино-Будскую громады из минометов, артиллерии и беспилотников-камикадзе, в результате чего произошло 36 взрывов.
Bloomberg: немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне войны в Украине
Немецкие оборонные компании становятся более привлекательными на фоне увеличения заказов из-за войны в Украине и кризиса в автомобильной промышленности: такие компании, как Hensoldt, Rheinmetall и Renk, активно нанимают работников и ожидают увеличения продаж.
Украинки завоевали "золото" на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи
Спортсменки из Днепропетровщины завоевали золотую медаль на Кубке Европы по фехтованию среди молодежи до 23 лет. В командных соревнованиях Екатерина Коротецкая и София Сиденко завоевали золотую медаль
В Мариуполе оккупанты разрушили памятный знак в честь 500-летия украинского казачества
В оккупированном Мариуполе российские силовики демонтировали памятный знак в честь 500-летия украинского казачества.
Энергетики вернули свет всем жителям Одесской области после непогоды
Энергетики восстановили электроснабжение всех 14 000 домохозяйств в Одесской области после того, как непогода вызвала перебои в электроснабжении, сообщает ДТЭК.
В Шри-Ланке гоночная машина въехала в толпу зрителей
Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей на гонках Fox Hill Super Cross 2024 в Шри-Ланке, убив 7 и ранив более 20 человек.
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На окраине Харькова произошел взрыв, в результате которого один гражданский мужчина получил осколочные ранения ног средней степени тяжести.
россияне хотят захватить Часов Яр под 9 мая, но защитники рассчитывают отразить это наступление благодаря своевременным поставкам оружия - Зеленский
Президент сказал, что россия намерена захватить Часов Яр под свой праздник 9 мая, но Украина рассчитывает выстоять и отразить наступление благодаря своевременной поставке оружия.
Пассажиров эвакуировали из аэропорта Кишинева из-за угрозы взрыва
Аэропорт Кишинева за два дня дважды эвакуировали из-за угрозы взрыва. Вчерашняя тревога оказалась ложной, сегодня проверка продолжается.
Нацполиция показала видео задержания отца и сына-военнослужащих, которые убили полицейского в Винницкой области
Полиция задержала отца и сына-военнослужащих, которые убили одного полицейского и ранили другого в Винницкой области. Их нашли в заброшенном здании в Одесской области, где они планировали сбежать за границу.