россияне 7 раз нанесли удары по Сумской области

В течение 21 апреля российская армия 7 раз нанесла удары по Сумской области, зафиксировано 36 взрывов. Ударам подверглись Миропольская, Белопольская, Краснопольская и Середино-Будская общины. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации, передает УНН.

Детали

Краснопольская община: были удары из минометов (13 взрывов). Также зафиксирован обстрел дроном-камикадзе типа FPV (1 взрыв).

Миропольская община: произошла атака российским FPV-дроном (1 взрыв).

Белопольская община: с территории РФ осуществлен минометный обстрел (15 взрывов).

Середино-Будская община: армейцы РФ нанесли удары из артиллерии (6 взрывов).

Контекст

Ночью и утром 20 апреля военные России 8 раз обстреливали Сумскую область, было 57 ударов. Обстрелам подверглись Сумская, Николаевская и Краснопольская общины.

Войска рф ночью и утром обстреляли две общины на Сумщине - ОВА