На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg

Палата представителей США вряд ли проголосует за предоставление помощи Украине по крайней мере до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон пытается преодолеть сопротивление республиканцев, рассматривая такие условия, как превращение помощи в кредит, конфискация российских активов и отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.