На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
  •  117747 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
  •  120700 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

Эксклюзив
Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
  •  121651 просмотра

Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог

Эксклюзив
Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне
  •  111825 просмотра

Попытка помочь путину хоть словом, а не делом - политолог о заявлении лукашенко о подготовке к войне

Эксклюзив
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
  •  139811 просмотра

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп
  •  101571 просмотра

Раскрытие банковской тайны без решения суда - это очередное закручивание гаек и выворачивание карманов, считает нардеп

Эксклюзив
Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР
  •  104502 просмотра

Ситуация на границе с беларусью остается стабильной - ГУР

Эксклюзив
Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный
2 апреля 2024, 14:32  •  128526 просмотра

Эксперт о заявлении лукашенко, что рб готовится к войне: потенциал армии беларуси более чем серьезный

Эксклюзив
"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ
2 апреля 2024, 12:15  •  128939 просмотра

"Львовский арсенал" просит Умерова помочь привезти из Словакии минометные выстрелы для МОУ

Эксклюзив
На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба
2 апреля 2024, 12:04  •  123981 просмотра

На данный момент наращивание войск рф в беларуси не происходит - Госпогранслужба

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Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg

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Ночная атака рф на Харьковскую область: Синегубов сообщил о Змиевской ТЭС, продолжается ликвидация последствий попадания

Ночная атака рф на Харьковскую область: Синегубов сообщил о Змиевской ТЭС, продолжается ликвидация последствий попадания

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Публикации

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В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
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2 апреля 2024, 09:02  •  219529 просмотра
Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

Сегодня начинает работать Реестр убытков для Украины: рассказываем, как он будет работать и кто может подать заявление

2 апреля 2024, 04:45  •  225193 просмотра
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1 апреля 2024, 09:33  •  259426 просмотра
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  529259 просмотра

На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

За ночь россияне обстреляли КАБами и из минометов Сумскую область Украины, зафиксированы взрывы.

Война •   •  7426 просмотра
На Сумскую область россияне совершили ночную атаку КАБами - ОВА

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 400 грузовиков

Около 400 грузовиков стоят в очередях на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, наихудшая ситуация на пункте пропуска "Ягодин".

Общество •   •  10022 просмотра
Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 400 грузовиков

Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg

Палата представителей США вряд ли проголосует за предоставление помощи Украине по крайней мере до середины апреля, а возможно, и позже, поскольку спикер Майк Джонсон пытается преодолеть сопротивление республиканцев, рассматривая такие условия, как превращение помощи в кредит, конфискация российских активов и отмена моратория на выдачу новых лицензий на экспорт сжиженного природного газа.

Война •   •  10987 просмотра
Голосование Палаты представителей по помощи Украине может состояться через несколько недель или больше - Bloomberg

Ночная атака рф на Харьковскую область: Синегубов сообщил о Змиевской ТЭС, продолжается ликвидация последствий попадания

Российские войска совершили ночную атаку на Харьков и область, нанеся удары по энергетической инфраструктуре, жилым районам, и вызвав жертвы: 4 погибших и 12 раненых.

Война •   •  10414 просмотра
Ночная атака рф на Харьковскую область: Синегубов сообщил о Змиевской ТЭС, продолжается ликвидация последствий попадания

Во Франции опровергают заявление россии о готовности к диалогу по Украине

Франция опровергла заявления россии о том, что во время телефонного разговора между министрами обороны двух стран она выразила готовность к диалогу по Украине или к обсуждению возможных мирных переговоров.

Война •   •  14535 просмотра
Во Франции опровергают заявление россии о готовности к диалогу по Украине

Армия рф попала в учебное заведение и детсад в Херсонской области - ОВА

Российские войска обстреляли жилые кварталы в Херсонской области, повредив 5 частных домов, учебное заведение и детский сад, но жертв среди мирного населения нет.

Война •   •  13543 просмотра
Армия рф попала в учебное заведение и детсад в Херсонской области - ОВА

На Запорожье россияне совершили 320 обстрелов, в том числе нанесли 8 авиаударов - ОВА

Российские войска совершили 320 обстрелов 9 населенных пунктов в Запорожской области, включая авиаудары, атаки беспилотников, обстрелы из РСЗО и артиллерийские обстрелы, что привело к разрушению жилых домов и инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.

Война •   •  13376 просмотра
На Запорожье россияне совершили 320 обстрелов, в том числе нанесли 8 авиаударов - ОВА

Ночная атака рф на Харьков и область: есть попадание в энергетическую инфраструктуру, прокуратура показала последствия

В результате ударов российских беспилотников по Харьковской области погибли 4 человека, в том числе 3 спасателя и 68-летняя женщина, еще 12 получили ранения, были повреждены жилые дома, магазины и объекты инфраструктуры.

Война •   •  15955 просмотра
Ночная атака рф на Харьков и область: есть попадание в энергетическую инфраструктуру, прокуратура показала последствия

Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

Латвия передала 12 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, различным украинским учреждениям, в том числе военным частям и медицинским учреждениям.

Война •   •  16372 просмотра
Латвия передаст Украине 12 авто, конфискованных у пьяных водителей

Россияне ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровщины

Российские войска атаковали Никопольский район Днепропетровской области, применив беспилотники-камикадзе и тяжелую артиллерию, повредив дом культуры, гимназию, частную школу и частный дом, но обошлось без жертв.

Общество •   •  19648 просмотра
Россияне ударили дронами-камикадзе по Никопольскому району Днепропетровщины