Сумская область: россияне обстреляли 4 громады в приграничье, били ракетами, КАБами и ВОГами

Российские захватчики 11 раз обстреляли Сумскую область. Под удар попали жители четырех громад в приграничной зоне. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОВА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 11 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 46 взрывов. Обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

По данным ОВА утром оккупанты обстреляли Краснопольскую громаду. Били из минометов, артиллерии и нанесли авиаудар КАБами.

Атаковали с неба неуправляемыми авиационными ракетами россияне и жителей Белополья. Там прозвучало 6 взрывов.

По Великописаревской громаде враг также бил ракетами НАР, и бил из минометов, гранатометов и атаковал дроном-камикадзе.

На жителей Юнаковской ОТГ россияне сбросили ВОГ с БПЛА.

Пограничники приземлили вражеский дрон-разведчик, собиравший данные в приграничье Сумщины

Напомним

В результате сегодняшнего авиаудара россиян по поселку Самотоевка, что в Краснопольской общине Сумской области: один человек погиб, трое пострадали, среди них - ребенок.