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Враг заатаковал Сумскую область: 35 обстрелов, 218 взрывов за день
российские войска совершили 35 обстрелов приграничных районов и населенных пунктов в Сумской области, в результате чего произошло 218 взрывов и один гражданский получил ранения в Ямпольской общине.
Усиление ПВО, предоставление снарядов и срыв планов врага: о чем Умеров говорил с главой Пентагона
Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином планы противника, пути их срыва, а также необходимость усиления противовоздушной обороны Украины большим количеством ракет.
Киевщина уже передала более 100 генераторов - Кравченко посетил Харьковскую область
Киевская область передала более 100 генераторов, павербанков, зарядных станций и топлива в Харьковскую область в рамках акции "Подари свет Харькову", чтобы помочь решить сложную ситуацию с электроснабжением в регионе.
"Ваш финансовый счет добавлен": МВД предупредили о новой схеме кибермошенников
Министерство внутренних дел предупредило о новой схеме кибермошенничества, когда мошенники рассылают сообщения о том, что "Ваш финансовый счет пополнился", со встроенными ссылками на мошеннические ресурсы для похищения данных и средств граждан.
Спецназовцы в Грузии начали разгонять митинг против закона "об иноагентах": есть пострадавшие
Спецназ в Тбилиси начал разгонять протестующих, выступающих против предложенного закона об иностранных агентах, применив слезоточивый газ и силу. Среди пострадавших - активисты и полицейский.
Пытался подкупить чиновника биткоинами: дело нардепа Одарченко передали в суд
Дело народного депутата Андрея Одарченко о даче взятки главе Государственного агентства инфраструктуры Украины биткоинами НАБУ направило в суд.
Шмыгаль и Прицкер провели встречу с американскими бизнесменами
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с представителями американского бизнеса во главе с Пенни Прицкер с целью привлечения американских компаний и инвестиций в Украину в таких секторах, как энергетика, сельское хозяйство, оборонная промышленность, переработка сырья и ИТ.
Митинг против закона "об иноагентах": в Грузии спецназ применил слезоточивый газ против митингующих
Протестующие в столице Грузии Тбилиси пытаются окружить здание парламента, а спецназовцы применяют слезоточивый газ против граждан на фоне протестов против предложенного закона об "иностранных агентах", рассмотрение которого было отложено до завтра.
Несколько взрывов прогремели в Херсоне: что известно
Российская армия обстреляла город Херсон с временно оккупированного левого берега. Глава Херсонской МВА призвал жителей держаться подальше от окон и беречь себя и своих близких.
Готовится на рассмотрение СНБО вопрос об угрозах безопасности из-за распространения онлайн-казино - Зеленский
Президент Зеленский объявил о мерах по устранению угроз для безопасности Украины и общества от неконтролируемого распространения онлайн-казино, отреагировав на петицию погибшего украинского солдата.