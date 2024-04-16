Враг заатаковал Сумскую область: 35 обстрелов, 218 взрывов за день

За день оккупанты совершили 35 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. В результате российской атаки в Ямпольской общине ранен человек. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

Вражеские силы в течение дня 35 раз обстреляли Сумскую область, в результате чего было зафиксировано 218 взрывов.

- В Белопольской громаде враг совершил обстрел из стрелкового оружия, минометов (20 взрывов), АГС (35 взрывов), артиллерии (16 взрывов), обстрел FPV-дроном (1 взрыв).

- Середино-Будская громада пострадала от артиллерийских и минометных обстрелов, которые привели к 34 и 6 взрывам.

- Великописаревская община зафиксировала атаку из НУРС, 8 ракет с 1 вертолета, а также минометные обстрелы (9 взрывов).

- Зноб-Новгородская община подверглась артиллерийскому обстрелу с 25 взрывами.

- Кролевецкая община была атакована из РСЗО, что привело к 4 взрывам.

- Эсманская община пострадала от артобстрела, вызвав 2 взрыва.

- Миропольская община обнаружила атаку двух вражеских FPV дронов.

- Краснопольская громада подверглась обстрелу 23 минами и артиллерийским обстрелам (12 взрывов).

- В Юнаковской громаде враг применил для обстрела миномет (6 взрывов) и сбросил боеприпасы ВОГ (3 взрыва).

- Ямпольская громада пострадала от авиаудара, который привел к одному ранению гражданского жителя.

- Шосткинская громада оказалась под вражеским ударом из РСЗО (2 взрыва).

- Шалыгинская и Ворожбянская громады также были обстреляны из артиллерии и минометов, с общим количеством взрывов соответственно 7, 4 и 5.

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