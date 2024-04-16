Мезенцева о резолюции в поддержку Украины: движемся к компенсационному механизму
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
У Лубинца назвали категорию военнопленных, по которой сложнее всего вести переговоры с рф
ГУР об "угрозе" наступления рф на Харьков: ситуация не изменилась
Часть дискредитационной кампании: в СБУ отвергли заявления оккупантов, что некая "защита" якобы обжаловала в москве заочный арест Василия Малюка
Более 1,3 тыс. заявок подано через "Дія" в международный Реестр убытков
С начала года в столичный ТЦК полицией доставлено более 1100 военнообязанных
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 15 – 21 апреля
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
Сумщина: россияне атаковали Ямпольскую громаду, повредили два предприятия и травмировали мужчину
Проект поиска жизни на Марсе слишком дорогой, нужны новые идеи - NASA
Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба - Зеленский
На фронте зафиксировали 50 боевых столкновений, больше всего атак на Бахмутском и Новопавловском направлениях - Генштаб
Возле парламента Грузии снова собрался многотысячный митинг: протестуют против закона "об иноагентах"
Из оккупации вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика - Минреинтеграции
Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсацииЭксклюзив
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза
Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция
Популярные
На этой неделе украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе" появится на Netflix
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Лидер Китая Си Цзиньпин предложил "четыре принципа" для урегулирования в Украине
"Железный купол для Европы" - премьеры Польши и Дании обсудили создание системы противовоздушной обороны
"Это чистая политика": Зеленский об инициативе Джонсона разделить помощь Украине и Израилю
Публикации
Орденоносец "русского мира": как один депутат щеголяет наградами от церкви московского патриархата
Ручное управление или как Минюст способствует рейдерским процессам во время войны
"Клуб проклятых" или какие риски несет в себе законопроект Гетманцева о "клубе белого бизнеса"
Сомнительный профессор в сомнительном вузе: как один депутат строит свою научную карьеру
Институт двойных стандартов: как НБУ в чужом глазу пылинку видит, а в своем - пенька не замечает
Сумщина: россияне атаковали Ямпольскую громаду, повредили два предприятия и травмировали мужчину
Российские оккупанты совершили воздушный налет на Ямпольскую громаду, нанеся ущерб частным предприятиям и ранив 29-летнего местного предпринимателя.
Проект поиска жизни на Марсе слишком дорогой, нужны новые идеи - NASA
NASA отказывается от существующего плана сбора и возвращения образцов грунта с Марса до 2040 года, стоимостью 11 миллиардов долларов из-за высоких затрат и задержек. Национальное аэрокосмическое агентство США ищет новые инновационные и более дешевые подходы.
Украина сделает запрос на созыв заседания Совета Украина - НАТО по защите неба - Зеленский
Украина будет требовать проведения заседания Совета Украина-НАТО для обсуждения вопросов защиты неба, поставки систем противовоздушной обороны и ракет, о чем объявил президент Владимир Зеленский в ответ на недавние угрозы и конфликты.
На фронте зафиксировали 50 боевых столкновений, больше всего атак на Бахмутском и Новопавловском направлениях - Генштаб
За минувшие сутки Вооруженные Силы Украины отбили 50 боевых столкновений вдоль линии фронта, при этом больше всего атак противник провел на Бахмутском и Новопавловском направлениях, а на нескольких участках применил авиацию.
Возле парламента Грузии снова собрался многотысячный митинг: протестуют против закона "об иноагентах"
Тысячи протестующих вышли на митинг в Тбилиси против предложенного закона "Об иностранных агентах", блокируя улицы и вступая в стычки с полицией возле парламента.
Из оккупации вывезли и вернули родителям 5-летнего мальчика - Минреинтеграции
5-летний мальчик Максим, которого разлучили с родителями из-за российской оккупации в Запорожской области, был благополучно возвращен родителям при содействии Министерства реинтеграции и Украинской сети за права ребенка.
Палата представителей может проголосовать за помощь Украине уже в эту пятницу - Джонсон
Палата представителей Конгресса США может проголосовать за законопроект о предоставлении помощи Украине в эту пятницу, по словам спикера Майка Джонсона, который заявил, что большая часть средств пойдет на пополнение американских вооружений.
В ВР о резолюции в поддержку Украины: важно, чтобы все принципы обеспечили полноценный механизм компенсации
Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию в поддержку восстановления Украины, призвав к созданию международного компенсационного механизма под эгидой Совета Европы для обеспечения полного возмещения всех убытков, нанесенных агрессией России против Украины.
Спал в контейнере с мусором: в Житомире мужчину раздавил спецпресс мусоровоза
46-летний мужчина погиб, попав под специальный пресс, когда спал в мусорном контейнере во время выгрузки отходов в мусоровоз в Житомире.
Трансплантация становится системой в составе украинской медпомощи, с начала 2024 года выполнена 131 органная операция
В первом квартале 2024 года в 19 медицинских учреждениях по всей Украине было выполнено 131 трансплантацию органов, из которых 67% - от умерших доноров и 33% - от живых, что свидетельствует об эффективности и развитии системы трансплантации.