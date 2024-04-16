Сумщина: россияне атаковали Ямпольскую громаду, повредили два предприятия и травмировали мужчину

Российские захватчики совершили авианалет на Ямпольскую громаду. Поцелили по частным предприятиям и ранили местного бизнесмена. О последствиях атаки сообщили в прокуратуре Сумщины, передает УНН.

Детали

По данным следствия, захватчики атаковали в послеобеденное время.

По данным следствия, 16 апреля 2024 года около 15:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты совершили авиаудар по территории Ямпольской общины Шосткинского района. - сообщили в прокуратуре.

Из-за вражеской атаки повреждены два частных предприятия, в частности, промышленные помещения и автомобиль. И получил ранения 29-летний предприниматель.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия обстрелов. Досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) продолжается.

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