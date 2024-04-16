Более 12 тысяч человек эвакуированы из приграничных районов Сумщины

Из приграничных общин Сумщины эвакуированы более 12 тысяч человек, среди них 1777 детей, сообщил во вторник председатель Сумской ОГА Владимир Артюх в эфире телемарафона, пишет УНН.

На сегодняшний день у нас эвакуировано более 12 тысяч населения из приграничных общин. Среди них 1777 детей. Главная задача для наших общин - это эвакуация семей с детьми. Соответственно есть решение на уровне правительства по нашим ходатайством о проведении обязательной эвакуации из Середино-Будской и Великописаревской общин - заявил Владимир Артюх.

По его словам, из Середино-Будской общины должны были эвакуировать 63 семьи, впрочем там еще осталось 8 из них.

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