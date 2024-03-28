россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
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Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
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Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  147471 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
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26 марта 2024, 15:24  •  126138 просмотра

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26 марта 2024, 09:54  •  139269 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126272 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

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25 марта 2024, 12:55  •  143655 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

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25 марта 2024, 10:59  •  134970 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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Российские войска осуществили массированный обстрел 7 населенных пунктов в Запорожской области, нанеся 406 ударов, в том числе из БПЛА и артиллерии, ранив 2 пожилых женщин.

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На Запорожье враг совершил 406 ударов, в том числе 144 дроновые атаки

В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв. В области воздушная тревога. Также было сообщения о ракете, летевшей в сторону Одесской области.

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В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

В Херсонской области российские войска обстреляли жилые кварталы, повредив здания и инфраструктуру, в результате чего 2 человека погибли и 4 получили ранения.

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В Херсонской области россияне попали в критическую инфраструктуру, двое погибших, 4 ранены

Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Снайперы спецназовцев ликвидировали российских оккупантов, прикрывая и уничтожая вражеские цели на Авдеевском направлении.

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Снайперы ССО показали, как уничтожают противника на Авдеевском направлении

Колумбия высылает аргентинских чиновников

Колумбия выслала аргентинских дипломатов после того, как президент Аргентины Хавьер Милей неоднократно оскорбил президента Колумбии Густаво Петро, назвав его "убийцей, террористом и коммунистом".

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Колумбия высылает аргентинских чиновников

Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

Во вторник, 27 марта, российская армия атаковала Николаевскую область, применив баллистические ракеты, артиллерию и беспилотники, повредив инфраструктуру, ранив 12 человек и нанеся незначительные повреждения жилым домам.

Общество •   •  18886 просмотра
Сутки на Николаевщине: враг нанес удары баллистикой, артиллерией и дронами

Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения

Два человека получили осколочные ранения во время ночного обстрела Никопольского района российскими войсками с применением тяжелой артиллерии и беспилотника-камикадзе.

Общество •   •  18299 просмотра
Ночная атака на Никопольщину: два человека получили осколочные ранения

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

Поляки продолжают блокировать три пограничных пункта пропуска, из-за чего в очередях стоят около 370 грузовиков.

Война •   •  22990 просмотра
Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, во время которых противник нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершил 141 обстрел украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  17144 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб