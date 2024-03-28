россияне ночью и утром атаковали четыре громады Сумской области: ударяли КАБами, стреляли из артиллерии и гранатометов

российские войска в ночь на 28 марта и сегодня утром совершили 5 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. В частности, ударили управляемыми авиационными бомбами. Было зафиксировано 19 взрывов. Об этом в четверг сообщила Сумская ОВА, передает УНН.

Как сообщается, вражеским обстрелам подверглись Юнаковская, Белопольская, Великописаревская и Эсманьская громады области.

Юнаковская община: осуществлен авиационный обстрел с пусками управляемых авиационных бомб (КАБ) с самолета тактической авиации (2 взрыва).

Эсманская громада: зафиксирован обстрел из стрелкового оружия.

Великописаревская громада: враг бил из артиллерии (14 взрывов).

Белопольская громада: осуществлен гранатометный обстрел (АГС) (3 взрыва).

Дополнение

27 марта Президент Владимир Зеленский ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы.

Также Зеленский провел координационное совещание по безопасности и социально-экономической ситуации на Сумщине.