Дело подкупа начальника Сумской МВА: одного из депутатов облсовета отправили под стражу

Следственный судья ВАКС отправил одного из депутатов, которого подозревают в попытке подкупа начальника Сумской МВА, под стражу до 24 мая, передает УНН со ссылкой на САП.

28 марта 2024 года следственный судья ВАКС рассмотрел и частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, о применении меры пресечения к одному из депутатов Сумского областного совета - говорится в сообщении.

Детали

Суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 24.05.2024 включительно.

Несмотря на то, что в ходатайстве прокурор просил определить залог в размере 10 млн грн, следственный судья применил к подозреваемому залог в размере 3 млн 28 тыс. грн.

После ознакомления с полным текстом решения суда будет решен вопрос о его обжаловании.

Добавим

Как уже сообщалось, 100 тыс. долларов США депутаты предлагали начальнику Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений, что обеспечило бы увеличение финансирования, а также за оставление в должности руководителя этой объединенной больницы одного из лиц, которое и предоставляло неправомерную выгоду. Кроме того, лица обещали предоставлять должностным лицам военной администрации 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования вновь созданного медучреждения.

Попытка подкупа начальника Сумской ГВА: двум местным депутатам сообщили о подозрении

Депутаты задержаны на "горячем" сразу после предоставления ими первой части оговоренных средств - 50 тыс. долларов.