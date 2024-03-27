Попытка подкупа начальника Сумской ГВА: двум местным депутатам сообщили о подозрении

Двум депутатам, уличенным на предоставлении 100 тыс. долларов начальнику Сумской городской военной администрации за махинации в медсфере в прифронтовой зоне, сообщили о подозрении, передает УНН со ссылкой на САП.

"... по поручению руководителя САП прокурор с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении двум депутатам Сумского областного совета, уличенным накануне на предложении и предоставлении 100 тыс. долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Лицам инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины (Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

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Как уже сообщалось, 100 тыс. долларов США депутаты предлагали начальнику Сумской городской военной администрации за объединение двух медицинских учреждений, что обеспечило бы увеличение финансирования, а также за оставление в должности руководителя этой объединенной больницы одного из лиц, которое и предоставляло неправомерную выгоду. Кроме того, лица обещали предоставлять должностным лицам военной администрации 10-20% от выделенного объема бюджетного финансирования вновь созданного медучреждения.

Депутаты задержаны на "горячем" сразу после предоставления ими первой части оговоренных средств - 50 тыс. долларов.