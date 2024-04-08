Сумщина: россияне обстреляли 10 громад, есть жертвы и разрушения

На Сумщине в понедельник прозвучало 170 взрывов. Оккупанты обстреляли 10 общин в приграничье. О ситуации в регионе говорится в вечернем отчете Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 38 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 170 взрывов. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады. - сообщили в ОВА.

Детали

Отмечается, что по Великописаревской и Миропольской громадах враг бил из артиллерии и минометов.

На жителей Есманьской ОТГ захватчики сбросили 21 мину. Также здесь были обстрелы из артиллерии, РСЗО и авиационный удар кассетным боеприпасом ШОАБ.

Краснополье россияне атаковали дронами, с которых сбрасывали ВОГи и один раз вколотили барражирующим боеприпасом "Ланцет".

Белополье захватчики в течение понедельника атаковали из артиллерии, FPV-дрона с подвешенным ВОГ и нанесли авиационный удар КАБами.

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По Хотинской громаде оккупанты ударили из артиллерии. А Шалигинскую и Зноб-Новгородскую - атаковали минами.

По Середино-Будде армейцы рф били из РСЗО, минометов и артиллерии.

Не обошлось и без атак в Сумской громаде.