Авиаудары по Белополью: спасатели показали город после авиационных ударов

На Сумщине спасатели ликвидировали последствия авиационных ударов в Белополье. Как разбирают завалы в центре города, куда сегодня прилетело 4 управляемые авиабомбы показали в ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

По данным пресс-службы спасателей ситуация была сложной, поскольку горели транспортные средства. Из-за этой атаки повреждены жилые дома, в том числе многоквартирные, а также другие гражданские здания, находившиеся в эпицентре удара.

Вспыхнули автомобили, которые были припаркованы в центре города. Параллельно с тушением пожаров, работники ГСЧС обследовали поврежденные здания. К счастью, людей под завалами не было.

Напомним

Ранее УНН сообщил, что из-за атаки по центру Белополья погибла женщина, и еще три человека получили ранения.