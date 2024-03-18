В Полтаве пьяный мужчина открыл огонь из автомата

Пьяный мужчина устроил стрельбу в Полтаве. Никто не пострадал. Правоохранители открыли уголовное производство. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГУ НП в Полтавской области.

Детали

Как сообщается, в полицию Полтавщины 17 марта около 19:20 поступил вызов от граждан, что по улице Центральной в Полтаве слышны выстрелы. На место прибыли правоохранители.

По предварительной информации следствия, местный 28-летний мужчина, находясь в состоянии опьянения, совершил выстрелы из автоматического оружия. К счастью, никто не пострадал.

Во время проведения неотложного обыска квартиры фигуранта правоохранители обнаружили и изъяли более 760 патронов, автомат, предмет похожий на ВОГ-17 и РПГ-17. Изъятое оружие направлено на экспертное исследование - сообщил заместитель начальника полиции Полтавщины Сергей Рекун.

По данному факту открыты уголовные производства по части 4 статьи 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины и части 1 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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