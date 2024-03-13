Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
  •  104017 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

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ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
  •  109414 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
  •  111007 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
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НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

Эксклюзив
Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт
11 марта 2024, 16:27  •  126546 просмотра

Макрон опережает время заявлениями об отправке войск НАТО в Украину - эксперт

Эксклюзив
Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы
11 марта 2024, 14:51  •  123219 просмотра

Эксперт: мировой рынок вооружения - это большая монополия, поэтому Украине сложно покупать боеприпасы

Эксклюзив
Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"
11 марта 2024, 14:27  •  114520 просмотра

Дешевле, чем билеты. Как Фонд гарантирования вкладов оправдывает использование рекрут автомобилей "Мегабанка"

Эксклюзив
Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
11 марта 2024, 10:36  •  114399 просмотра

Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт

Эксклюзив
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
11 марта 2024, 08:58  •  105360 просмотра

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

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8 марта 2024, 12:44  •  189096 просмотра

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8 марта 2024, 11:48  •  270905 просмотра

Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

35-летний мужчина был арестован и взят под стражу на 60 суток за то, что стрелял из автомата Калашникова по жилому дому в Чугуеве Харьковской области, повредив окно квартиры.

Криминал и ЧП •   •  3273 просмотра
Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области

Военно-воздушные силы Украины информируют о пусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Донецкой области.

Война •   •  5421 просмотра
Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области

Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

В Украине объявлена воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за ракетной угрозы.

Война •   •  4743 просмотра
Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины

Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом

В результате атаки рф на город Сумы состоялось попадание в многоквартирный жилой дом. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.

Война •   •  5249 просмотра
Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом

Украина и Румыния обсудили парламентское сотрудничество, евроатлантическую интеграцию и поддержку во время войны

Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с Послом Румынии в Украине Александру Виктором Микулой, обсудив парламентскую дипломатию, сотрудничество между двумя странами, европейскую и евроатлантическую интеграцию, поддержку Румынией интеграционных усилий Украины, осудив действия рф и выразив благодарность за поддержку Румынии во время войны.

Война •   •  6422 просмотра
Украина и Румыния обсудили парламентское сотрудничество, евроатлантическую интеграцию и поддержку во время войны

Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС

17-я очередная ротация миссии МАГАТЭ состоялась на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 12 марта 2024 года.

Война •   •  5738 просмотра
Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС

Тысячи людей протестуют в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства

Тысячи людей протестовали в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства и в поддержку Украины.

Общество •   •  7012 просмотра
Тысячи людей протестуют в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства

Юношеская сборная Украины U-17 получила путевку на Евро-2024

Юношеская сборная Украины по футболу U-17 выиграла свою группу в элитном раунде отбора, обеспечив себе путевку на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня с 16-ю командами-участницами.

спорт •   •  6269 просмотра
Юношеская сборная Украины U-17 получила путевку на Евро-2024

Репрессии на захваченных территориях: За сопротивление агрессору осуждают местных - Федоров

На оккупированных территориях власти наказывают местных жителей за высказывания оппозиции, осуждая их за якобы "инакомыслие" и поддержку украинских Сил.

Война •   •  8114 просмотра
Репрессии на захваченных территориях: За сопротивление агрессору осуждают местных - Федоров

Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции

рф обходит международные санкции, используя посредников в бывших советских республиках, таких как Азербайджан, для получения роскошных автомобилей из Великобритании. Поэтому экспорт в Азербайджан увеличился на 1860% за 5 лет и достиг 273 млн фунтов стерлингов в прошлом году, согласно данным Sky News и анализа торговых данных.

Война •   •  10533 просмотра
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции