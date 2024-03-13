В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
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Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве
35-летний мужчина был арестован и взят под стражу на 60 суток за то, что стрелял из автомата Калашникова по жилому дому в Чугуеве Харьковской области, повредив окно квартиры.
Зафиксированы управляемые авиационные бомбы в Донецкой области
Военно-воздушные силы Украины информируют о пусках управляемых авиационных бомб с самолетов тактической авиации в Донецкой области.
Воздушные силы сообщают о ракетной угрозе в нескольких регионах Украины
В Украине объявлена воздушная тревога в Харьковской, Днепропетровской и Донецкой областях из-за ракетной угрозы.
Атака БпЛА в Сумах: был поврежден многоквартирный жилой дом
В результате атаки рф на город Сумы состоялось попадание в многоквартирный жилой дом. На месте происшествия работают аварийно-спасательные службы.
Украина и Румыния обсудили парламентское сотрудничество, евроатлантическую интеграцию и поддержку во время войны
Заместитель Председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк встретилась с Послом Румынии в Украине Александру Виктором Микулой, обсудив парламентскую дипломатию, сотрудничество между двумя странами, европейскую и евроатлантическую интеграцию, поддержку Румынией интеграционных усилий Украины, осудив действия рф и выразив благодарность за поддержку Румынии во время войны.
Состоялась 17-я ротация миссии МАГАТЭ на временно оккупированной Запорожской АЭС
17-я очередная ротация миссии МАГАТЭ состоялась на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции 12 марта 2024 года.
Тысячи людей протестуют в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства
Тысячи людей протестовали в Братиславе против пророссийской позиции словацкого правительства и в поддержку Украины.
Юношеская сборная Украины U-17 получила путевку на Евро-2024
Юношеская сборная Украины по футболу U-17 выиграла свою группу в элитном раунде отбора, обеспечив себе путевку на чемпионат Европы 2024 года, который пройдет на Кипре с 20 мая по 5 июня с 16-ю командами-участницами.
Репрессии на захваченных территориях: За сопротивление агрессору осуждают местных - Федоров
На оккупированных территориях власти наказывают местных жителей за высказывания оппозиции, осуждая их за якобы "инакомыслие" и поддержку украинских Сил.
Роскошные британские автомобили попадают в рф через Азербайджан, несмотря на санкции
рф обходит международные санкции, используя посредников в бывших советских республиках, таких как Азербайджан, для получения роскошных автомобилей из Великобритании. Поэтому экспорт в Азербайджан увеличился на 1860% за 5 лет и достиг 273 млн фунтов стерлингов в прошлом году, согласно данным Sky News и анализа торговых данных.