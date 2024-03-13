Суд задержал на 60 суток подозреваемого за стрельбу в Чугуеве

На Харьковщине суд избрал меру пресечения подозреваемому за стрельбу в Чугуеве. Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает УНН.

Детали

Вечером 10 марта на одной из улиц города Чугуев 35-летний злоумышленник открыл огонь из автомата Калашникова в сторону жилого дома.

В результате хулиганских действий было повреждено окно квартиры, расположенной на 7 этаже.

Полицейские задержали злоумышленника неподалеку от места происшествия и сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

12 марта Чугуевский городской суд, рассмотрев дело, избрал задержанному меру пресечения - содержание под стражей на 60 суток.

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