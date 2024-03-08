Следователи показали Чугуев после ракетной атаки: разрушены отель, жилые дома и магазины

Как выглядит Чугуев после ракетного обстрела показал главный следователь Харьковской области Сергей Болвинов. Его фото публикует УНН.

Так сейчас выглядит центр Чугуева. ... Враг ударил ракетой по дороге возле автовокзала. Поврежден отель, жилая девятиэтажка, около десяти магазинов и четырнадцать машин. - написал Болвинов.

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В ночь на 8 марта во время ракетной атаки на Чугуев Харьковской области россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город.

В результате этой атаки по данным Офиса Генпрокурора пострадали семь человек, среди них 3-летняя девочка.