Ракетний удар рф по Чугуєву: кількість постраждалих збільшилась до семи
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по Чугуєву Харківської області поранення отримали семеро людей, у тому числі 3-річна дівчинка та 16-річний хлопець.
Внаслідок російської ракетної атаки на Чугуїв Харківської області у ніч на 8 березня постраждали семеро людей, серед них 3-річна дівчинка. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, 8 березня близько 00:05 збройні сили рф завдали ракетний удар по центру м. Чугуїв. Постраждали семеро людей, серед них 16-річний хлопець та дівчинка 3 років 8 місяців
Внаслідок ракетного удару рф пошкоджено девʼятиповерховий житловий будинок, автовокзал, готель, магазини, автомобілі.
За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше повідомлялось про п'ять постраждалих через атаку рф на місто Чугуїв Харківської області.