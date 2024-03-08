Ракетный удар рф по Чугуеву: количество пострадавших увеличилось до семи

В результате российской ракетной атаки на Чугуев Харьковской области в ночь на 8 марта пострадали семь человек, среди них 3-летняя девочка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, 8 марта около 00:05 вооруженные силы рф нанесли ракетный удар по центру г. Чугуев. Пострадали семь человек, среди них 16-летний парень и девочка 3 лет 8 месяцев - говорится в сообщении.

В результате ракетного удара рф поврежден девятиэтажный жилой дом, автовокзал, гостиница, магазины, автомобили.

По предварительной информации, враг ударил по городу ракетой типа С-300 с территории белгородской области рф.

Под процессуальным руководством Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось о пяти пострадавших из-за атаки рф на город Чугуев Харьковской области.