Атака рф на Чугуїв: серед 5 постраждалих є 3-річна дитина
Київ • УНН
П'ятеро людей, у тому числі 3-річна дитина, отримали поранення в результаті російської атаки на місто Чугуїв у Харківській області.
Унаслідок нападу окупантів на Чугуїв постраждали 5 осіб, включаючи 3-річну дитину.
Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
У результаті атаки росіян на місто Чугуїв Харківської області постраждали п'ять осіб, серед них 3-річна дитина.
Три постраждалих госпіталізовано. Всі вони отримали медичну допомогу безпосередньо на місці події.
Нагадаємо
Вночі рф атакувала місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок удару зафіксовали руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком. Також було відомо про поранення 17-річного хлопця та 37-річного чоловіка.
російські війська атакували Чугуїв, поранено двох осіб 08.03.24, 01:09 • 30822 перегляди