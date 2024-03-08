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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7500 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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Атака рф на Чугуїв: серед 5 постраждалих є 3-річна дитина

Київ • УНН

 • 23971 перегляди

П'ятеро людей, у тому числі 3-річна дитина, отримали поранення в результаті російської атаки на місто Чугуїв у Харківській області.

Атака рф на Чугуїв: серед 5 постраждалих є 3-річна дитина

Унаслідок нападу окупантів на Чугуїв постраждали 5 осіб, включаючи 3-річну дитину.

Про це повідомляє  голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.  

Деталі

У результаті атаки росіян на місто Чугуїв Харківської області постраждали п'ять осіб, серед них 3-річна дитина.

Три постраждалих госпіталізовано. Всі вони отримали медичну допомогу безпосередньо на місці події.

Нагадаємо

Вночі рф атакувала місто Чугуїв Харківської області. Внаслідок удару зафіксовали руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком. Також було відомо про поранення 17-річного хлопця та 37-річного чоловіка. 

російські війська атакували Чугуїв, поранено двох осіб 08.03.24, 01:09 • 30822 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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