Атака рф на Чугуев: среди 5 пострадавших есть 3-летний ребенок
Киев • УНН
Пять человек, в том числе 3-летний ребенок, получили ранения в результате российской атаки на город Чугуев в Харьковской области.
В результате нападения оккупантов на Чугуев пострадали 5 человек, включая 3-летнего ребенка.
Об этом сообщает председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
В результате атаки россиян на город Чугуев Харьковской области пострадали пять человек, среди них 3-летний ребенок.
Три пострадавших госпитализированы. Все они получили медицинскую помощь непосредственно на месте происшествия.
Напомним
Ночью рф атаковала город Чугуев Харьковской области. В результате удара зафиксировали разрушения рядом с девятиэтажным жилым домом. Также было известно о ранении 17-летнего парня и 37-летнего мужчины.
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