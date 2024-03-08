Атака рф на Чугуев: среди 5 пострадавших есть 3-летний ребенок

8 марта: Международный день борьбы за права женщин, Всемирный день женщин-пивоваров

Сегодня, восьмого марта, отмечается День борьбы за права женщин (Международный женский день). Событие, вокруг которого в последние годы в Украине идут многочисленные споры, стоит ли его вообще отмечать.