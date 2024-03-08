російські війська атакували Чугуїв, поранено двох осіб
Київ • УНН
рф атакувала місто Чугуїв Харківської області. Відомо про поранення 17-річного хлопця та 37-річного чоловіка. Також внаслідок удару пошкоджено магазини, готель та автомобілі.
Війська рф вдарили по місту Чугуїв Харківської області. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
Деталі
На Харківщині ворожі війська завдали удару по місту Чугуїв.
У результаті російських атак 17-річний хлопець та 37-річний чоловік отримали поранення.
Крім того, було зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком.
Також відомо про пошкодження магазинів, готелю та близько 13 автомобілів.
Додамо
Наразі профільні служби працюють на місці влучань.
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