Слідчі показали Чугуїв після ракетної атаки: зруйновані готель, житлові будинки та магазини
Київ • УНН
Ракетний обстріл росіянами Чугуєва, Харківська область, пошкодив готель, житлові будинки, магазини, автомобілі та магістральний водогін, залишивши все місто без водопостачання і спричинивши жертви, в тому числі 3-річну дівчинку.
Як виглядає Чугуїв після ракетного обстрілу показав головний слідчий Харківської області Сергій Болвінов. Його фото публікує УНН.
Так зараз виглядає центр Чугуєва. … Ворог вдарив ракетою по дорозі біля автовокзалу. Пошкоджений готель, житлова дев'ятиповерхівка, близько десяти магазинів та чотирнадцять машин.
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У ніч на 8 березня під час ракетної атаки на Чугуїв Харківської області росіяни влучили в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто.
Внаслідок цієї атаки за даними Офісу Генпрокурора постраждали семеро людей, серед них 3-річна дівчинка.