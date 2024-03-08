У Чугуєві росіяни влучили в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто
Київ • УНН
Російська ракета влучила в магістральний водогін в Чугуєві Харківської області, залишивши все місто без води, пошкодивши житлові будинки, підприємства та поранивши 7 людей, у тому числі 3-річну дівчинку.
У ніч на 8 березня під час ракетної атаки на Чугуїв Харківської області росіяни влучили в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто. Про це повідомила міський голова Чугуєва Галина Мінаєва, передає УНН.
Прямо в центр Чугуєва був нанесений руйнівний ракетний удар. Значних руйнувань зазнали житлові будинки, об'єкти торгівлі та побутового обслуговування. Додаткова складна проблема - пряме влучання в магістральний водогін, який забезпечує водою все місто
За її словами, наразі робиться все необхідне щоб мінімізувати наслідки ворожого удару.
Доповнення
Внаслідок російської ракетної атаки на Чугуїв Харківської області у ніч на 8 березня постраждали семеро людей, серед них 3-річна дівчинка.