В Чугуеве россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город

В ночь на 8 марта во время ракетной атаки на Чугуев Харьковской области россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город. Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева, передает УНН.

Прямо в центр Чугуева был нанесен разрушительный ракетный удар. Значительным разрушениям подверглись жилые дома, объекты торговли и бытового обслуживания. Дополнительная сложная проблема - прямое попадание в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город - написала Минаева в соцсетях.

По ее словам, сейчас делается все необходимое, чтобы минимизировать последствия вражеского удара.

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В результате российской ракетной атаки на Чугуев Харьковской области в ночь на 8 марта пострадали семь человек, среди них 3-летняя девочка.