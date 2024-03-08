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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Чугуеве россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город

В Чугуеве россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город

Киев  •  УНН

8 марта 2024, 08:50  •  6633 просмотра

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Российская ракета попала в магистральный водопровод в Чугуеве Харьковской области, оставив весь город без воды, повредив жилые дома, предприятия и ранив 7 человек, в том числе 3-летнюю девочку.

В ночь на 8 марта во время ракетной атаки на Чугуев Харьковской области россияне попали в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город. Об этом сообщила городской голова Чугуева Галина Минаева, передает УНН

Прямо в центр Чугуева был нанесен разрушительный ракетный удар.  Значительным разрушениям подверглись жилые дома, объекты торговли и бытового обслуживания. Дополнительная сложная проблема - прямое попадание в магистральный водопровод, который обеспечивает водой весь город

- написала Минаева в соцсетях.

По ее словам, сейчас делается все необходимое, чтобы минимизировать последствия вражеского удара. 

Дополнение 

В результате российской ракетной атаки на Чугуев Харьковской области в ночь на 8 марта пострадали семь человек, среди них 3-летняя девочка.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
chukhuevЧухуев
kharkivХарьков
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