Сумщина: армейцы рф обстреляли 11 пограничных общин, есть раненый

Российские захватчики 60 раз обстреляли Сумскую область в пятницу 22 марта. Целили по 11 общинам расположенным в приграничной зоне. Из-за этих атак ранения получил по меньшей мере один человек. О ситуации в регионе рассказали в Сумской ОГА, передает УНН.

В течение дня россияне совершили 60 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 280 взрывов. Обстрелам подверглись Николаевская, Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Миропольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Шалыгинская, Свесская, Середино-Будская громады - сообщили в Сумской ОГА.

Детали

Согласно информации от ОВА из-за вражеских обстрелов в Белопольской общине во время авиаудара был травмирован один гражданский человек. Отмечается, что россияне в очередной раз сбросили на ОТГ КАБы. Кроме того, по общине оккупанты били еще и из танка, гранатомета СПГ, артиллерии, РСЗО, а также неравными ракетами и дронами-камикадзе типа "FPV".

В пятницу оккупанты нанесли авиаудар НАР по жителям Великописаревской громады. Также здесь фиксировали сброс ВОГов с БПЛА, обстрелы из артиллерии, миномета, РСЗО и обстрел дроном-камикадзе типа "FPV".

Краснополье армейцы рф атаковали вражеским БпЛА, минометами, артиллерией и FPV-дроном.

По Середино-Будской громаде оккупанты ударили из гранатомета АГС, РСЗО и нанесли удары дронами-камикадзе типа "FPV".

Новослободскую, Шалыгинскую и Миропольскую громады россияне атаковали из артиллерии и минометов. По последней враг нанес еще и удары ВОГами, которые он сбросил с БПЛА.

По Свесской враг совершил атаки из стрелкового оружия. Николаевскую и Хотинскую ОТГ россияне обстреляли из артиллерии. А Юнаковскую - минометами.

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