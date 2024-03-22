Никаких наступательных группировок на Сумском направлении противник не создает - Павлюк

россия не создает наступательных группировок, чтобы в будущем наступать на Сумщину с севера. Сейчас россияне наносят удары по гражданскому населению, чтобы максимально напугать людей, максимально сделать панику среди местного населения. Об этом заявил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

Детали

россия продолжает террор местного населения. Это четко показывают действия на Сумщине, где увеличились артиллерийские удары, удары авиации. Никаких наступательных группировок на этом направлении противник не создает, но удары наносятся только по гражданскому населению, чтобы максимально напугать людей, максимально сделать панику среди местного населения. Обычный террор. По другому они не умеют - сказал Павлюк.

Он отметил, что, к сожалению, пока Украина не имеет преимущества в воздухе, но как только оно появится, Украина сделает все, чтобы российская авиация не смогла подлететь к границам.

Дополнение

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что информация о готовности россиян наступать на Сумщину с Севера, которую озвучивают некоторые эксперты в эфирах отдельных украинских телеканалов, не соответствует действительности.

У рф пока нет ресурсов для наступательных действий на этом направлении, а подобная информация экспертов, не имеющих доступа ни к одной разведывательной информации, полностью совпадает с российскими нарративами "пропаганды страха", которые они распространяют в наше информационное пространство на фоне усиления обстрелов Сумской области. Такая непроверенная информация в эфирах наших телеканалов только помогает россиянам распространять панику - заявили в ЦПД.

Напомним

Есть информация, что россия создает группировку в более 100 тысяч человек, и хотя не обязательно для наступления, но вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения наступательных операций на одном из направлений.