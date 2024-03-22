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Никаких наступательных группировок на Сумском направлении противник не создает - Павлюк
россия не создает наступательных группировок для нападения на Сумскую область с севера, но наносит удары по гражданскому населению, чтобы посеять максимальную панику и террор среди местного населения.
Бельгия: если привлечь доходы активов рф на рынки капитала - объем средств будет больше
Бельгия предлагает использовать облигации, обеспеченные замороженными российскими активами, для максимизации средств для Украины, потенциально генерируя гораздо большие суммы, чем текущие 3 млрд евро от этих активов.
Херсонщина: российские войска атаковали Красный Маяк с беспилотника, есть пострадавший
37-летний мужчина был ранен взрывчаткой, сброшенной с российского беспилотника на поселок Красный Маяк в Херсонской области, а еще один человек погиб во время отдельной российской атаки на Змиевку в той же области.
Жертвами атаки рф на Запорожье и ДнепроГЭС стали отец с дочерью и водитель троллейбуса, 20 раненых - ОВА
В результате российского ракетного удара в Запорожье погибли отец, его 8-летняя дочь и водитель троллейбуса, еще 20 человек получили ранения.
В Донецкой области восстановили электроснабжение: графики аварийных отключений отменены
Электроснабжение в Донецкой, Сумской и Полтавской областях Украины восстановлено, а графики аварийных отключений отменены после того, как российская ракетная атака нанесла значительный ущерб энергетической инфраструктуре страны.
Дрон рф попал в микроавтобус на Черниговщине, есть пострадавшие
Российский беспилотник нанес удар по микроавтобусу с гражданскими в Черниговской области, ранив трех человек.
На Сумщине после атаки рф всем вернули свет - ОВА
После массированной ракетной атаки со стороны россии было восстановлено электроснабжение для всех абонентов в Сумской области.
Массированная атака рф унесла жизни 5 человек, 26 получили ранения - полиция
Пятеро гражданских лиц, в том числе ребенок, погибли и 26 получили ранения в результате массированной ночной атаки российских войск в нескольких регионах Украины, в результате которой было повреждено более 100 зданий.
Армия рф нанесла более мощный обстрел этой ночью, чем были предыдущие - Гуменюк
Российские оккупанты осуществили более мощные, чем предыдущие, обстрелы, используя не только авиацию, но и баллистические ракеты, особенно в южных регионах, и активизировали использование разведывательных беспилотников, чтобы компенсировать отсутствие пункта воздушной разведки.
FT: США призвали Киев прекратить удары по российским НПЗ. Украина заявила, что воюет всеми имеющимися возможностями
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что несмотря на призывы Вашингтона ограничить удары по энергетической инфраструктуре РФ, Киев вынужден воевать теми ресурсами, которые есть в наличии.