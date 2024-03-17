Защита Лиева предполагает, что САП вернула дело в ОГП из-за того, что не видит в нем перспектив
Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
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Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Оккупанты били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: зафиксировано 98 взрывов - ОВА
россияне ударили двумя ракетами Х-59 по Черниговщине - ОВА
Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times
На Харьковщине россияне из артиллерии и минометов обстреляли 15 городов и поселков
Ранены четыре человека: оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины
На Сумщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги
На Запорожье зафиксировали 415 вражеских ударов за сутки
На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА
Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения
На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб
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Оккупанты били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: зафиксировано 98 взрывов - ОВА
россияне 18 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области из минометов, артиллерии, беспилотников и БПЛА, зафиксировав 98 взрывов.
россияне ударили двумя ракетами Х-59 по Черниговщине - ОВА
российские войска выпустили две управляемые ракеты Х-59 по Черниговской области, повредив дом и оставив семью без крыши над головой.
Министр обороны Британии отменил визит в Одессу из-за угрозы ракетного обстрела - The Sunday Times
Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил свой запланированный визит в Одессу, Украина, из-за угрозы российской ракетной атаки после того, как британская разведка предупредила о том, что россияне узнали о плане его поездки.
На Харьковщине россияне из артиллерии и минометов обстреляли 15 городов и поселков
В Харьковской области около 15 населенных пунктов подверглись российским артиллерийским и минометным обстрелам, а в селе Липцы в результате авиаударов повреждены учебное заведение и частный дом.
Ранены четыре человека: оккупанты атаковали 14 населенных пунктов Херсонщины
Четыре человека были ранены, когда российские войска обстреляли 14 населенных пунктов в Херсонской области, повредив здания и инфраструктуру.
На Сумщине прогремели взрывы во время воздушной тревоги
В Ахтырке Сумской области во время воздушной тревоги произошли взрывы, повлекшие отключение электроэнергии в городе.
На Запорожье зафиксировали 415 вражеских ударов за сутки
В Запорожье за сутки зафиксировано 415 обстрелов, причем российские войска обстреляли 10 населенных пунктов, включая авиаудары, обстрелы из РСЗО, беспилотников и артиллерийские удары по жилым кварталам и объектам инфраструктуры.
На Днепропетровщине ночью приземлили ударный дрон - ОВА
На Днепропетровщине бойцы оперативно-тактической группировки "Восток" во время ночного налета сбили вражеский беспилотник, который благополучно приземлился в Днепровском районе.
Пентагон: США находятся в контакте с Нигером относительно разрыва военного соглашения
США ведут переговоры с Нигером о расторжении военного соглашения, которое позволяло американским войскам оставаться в стране, в связи с беспокойством относительно недавнего военного переворота в Нигере.
На фронте произошло 58 боевых столкновений - Генштаб
За минувшие сутки на фронте произошло 58 боевых столкновений, украинские военные отбили многочисленные атаки противника на разных направлениях, в частности на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Ореховском.