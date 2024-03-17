Оккупанты били по Сумщине из минометов, артиллерии, дронами и КАБами: зафиксировано 98 взрывов - ОВА

российские войска ночью и утром совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, зафиксировано 98 взрывов. Об этом сообщает Сумская ОГА, передает УНН.

Ночью и утром россияне совершили 19 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области Зафиксировано 98 взрывов. Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Новослободская, Эсманская громады, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что по Краснопольской громаде враг нанес удар из АГС. Зафиксировано 5 взрывов. По Великописаревской общине россияне запустили ФАБ МПК с самолета тактической авиации (21 взрыв), а также зафиксированы пуски КАБ с самолета тактической авиации (11 взрывов), обстрел из РСЗО (28 взрывов), артобстрел (10 снарядов).

По Есманьской громаде россияне сбросили 10 мин, в Новослободской громаде - зафиксирован артиллерийский обстрел, а также по Белопольской громаде враг бил из артиллерии (8 взрывов) и минометов (3 взрыва).

Напомним

В Харьковской области артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Ивановка, Лукьянцы, Берестовое и др. Авиаудары враг наносил по н.п. Старица, Липцы.