В Волчанске украинские военные уничтожили БМП-2 россиян вместе с экипажем и десантом, которые выдвигались на штурм позиций Сил обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативно-тактическую группировку "Харьков".

Сообщается, что в операционной зоне ОТГ "Харьков" обстановка остается сложной и напряженной. Противник пытается восстановить утраченное положение и выбить Силы обороны Украины с занимаемых рубежей.

В Волчанске российские оккупанты провели эвакуацию потерь из состава штурмового отряда 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии. Осуществляют перегруппировку личного состава штурмовых групп. В центральной части города нашими защитниками было уничтожено БМП-2 противника вместе с экипажем и десантом, которые выдвигались на штурм позиций Сил обороны Украины, - говорится в сообщении.

Сообщается, что в районе населенного пункта Глубокое враг проводит мероприятия организации взаимодействия между 79-м мотострелковым полком и 155-й отдельной бригадой морской пехоты ТОФ, проводит минирование лесополос.

За прошедшие сутки произошло 11 боевых столкновений. Оккупанты также нанесли 31 удар дронами-камикадзе и 437 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. С начала этих суток продолжается 1 боевое столкновение в районе Волчанска, - информирует ОТУ "Харьков".

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Кроме того, сообщается, что Силы обороны Украины адекватно реагируют на действия противника, на угрожающих направлениях усиливают подразделения, которые обороняются и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага (безвозвратные и санитарные) за минувшие сутки составили 137 человек. Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 33 единицы вооружения и военной техники, в частности:

3 боевых бронированных машины,

8 артиллерийских систем,

10 автомобилей,

7 единиц специальной техники,

5 БпЛА.

Кроме того, подразделениями ПвК "Восток" в операционной зоне ОТГ "Харьков" уничтожено 11 единиц БпЛА противника типа "Shahed".

Уничтожено:

48 укрытий личного состава противника.

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