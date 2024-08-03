Российские оккупанты наращивают свои силы, в частности на Волчанском направлении. По состоянию на 1 августа туда уже начался перевод новых подразделений из Луганской области. Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в эфире телемарафона в субботу, передает корреспондент УНН.

Детали

"Говоря об обострении, я имел в виду то, что враг постоянно заводит новые подразделения. Он наращивает свои силы, в частности на Волчанском направлении. По состоянию на 1 августа туда уже начался перевод новых подразделений из Луганской области, в частности это подразделения 22-го мотострелкового батальона 72-й мотострелковой дивизии 44-го армейского корпуса", - рассказал Саранцев.

По его словам, также есть информация о том, что в Волчанске заведены подразделения добровольческой бригады "Александр Невский".

"Также есть сведения о том, что на этом направлении выполняют задачи подразделения "Ахмат", и традиционно там задействованы подразделения, которые зашли туда изначально. Поэтому обстановка там сложная, но пока мы все удерживаем. Мы усилили свои подразделения, осуществляем снабжение боеприпасами для того, чтобы не допустить прорыва противника на этом направлении", - отметил Саранцев.

Дополнение

1 августа Саранцев сообщал, что в операционной зоне ОТГ "Харьков" обстановка остается сложной и имеет признаки к обострению. россияне проводят внутренние ротации, наращивают военное присутствие в приграничных районах.