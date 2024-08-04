В Волчанске, что на Харьковщине, отмечается передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города. К ведению боевых действий противник привлекает иностранцев, в частности, граждан Египта. Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Харьков", передает УНН.

Детали

Отмечается, что в операционной зоне ОТГ "Харьков" российские оккупанты продолжают попытки вклиниться в оборону украинских защитников. В Волчанске враг активизировал воздушную разведку с помощью БпЛА, проводит перемещение личного состава.

Отмечена передача отдельных позиций противника от штурмовых отрядов 4-й добровольческой штурмовой бригады подразделениям 153-го танкового полка 47-й танковой дивизии в северной части города. К ведению боевых действий противник привлекает иностранных добровольцев, в частности, граждан Египта - говорится в сообщении.

Отмечается, что в районе населенного пункта Глубокое враг осуществил перемещение и рассредоточение личного состава по боевым позициям, безуспешно пытался атаковать позиции Сил обороны. В районе населенного пункта лозовая рудка (рф) оккупанты провели эвакуацию собственных безвозвратных потерь.

Также добавляется, что за прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений. Враг нанес в направлении позиций наших войск 1 ракетный и 5 авиационных ударов, использовав 9 КАБов. Оккупанты также нанесли 39 ударов дронами-камикадзе и 487 раз обстреляли позиции Сил обороны Украины. В течение текущих суток продолжается 4 боевых столкновения в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

Напомним

На фронте за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении, также враг был активным на Торецком и Купянском направлениях.

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