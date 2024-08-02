Восемь индийских граждан погибли во время службы в российской армии. 63 пытаются досрочно уволиться из армии, куда их завербовали обманом. Об этом в четверг сообщил министр иностранных дел Индии Кирти Вардхан Сингх, передает УНН со ссылкой на Hindustan Times.

Сообщается о восьми случаях смерти, когда гражданство погибшего было подтверждено как индийское - сказал Сингх, отвечая на вопрос члена парламента в четверг.

Он указал, что точное количество индийских граждан, призванных в вооруженные силы россии, неизвестно, хотя 63 индийца попросили о досрочном освобождении.

"По имеющейся информации, 12 граждан Индии уже покинули российские вооруженные силы, а еще 63 человека хотят досрочно уволиться", - сказал Сингх.

Кроме того, российское правительство сообщило индийской стороне, что семьям погибших индийцев выплатят компенсацию "в соответствии с подписанными ими контрактами", сказал Сингх.

До этого министерство иностранных дел признавало гибель только четырех граждан Индии, служивших в российских войсках на войне в Украине. Большинство индийцев были набраны в качестве вспомогательного персонала, например, поваров и помощников, и сопровождали свои подразделения на фронт.

Как пишет Hindustan Times, вербовка индийцев в российские вооруженные силы стала горячей темой после гибели нескольких граждан в начале этого года. Премьер-министр Нарендра Моди поднял этот вопрос во время встречи с президентом россии владимиром путиным в москве в прошлом месяце. Индийская сторона, как сообщается, добилась обещания, что всех индийцев быстро отправят обратно.

Сингх сказал, что Моди во время своего недавнего визита в россию "решительно подтвердил настоятельную необходимость скорейшего освобождения всех индийских граждан" из российских вооруженных сил. министерство иностранных дел призвало всех индийцев "проявлять должную осторожность при поиске работы в россии" и "держаться подальше от этого конфликта".

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