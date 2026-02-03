$42.810.04
Техника
Отопление
Социальная сеть
9К720 Искандер
Шахед-136

РФ во второй раз запатентовала копию украинского "капюшона" для бронетехники с критическим дефектом

Киев • УНН

 • 94 просмотра

Российские разработчики представили патент на защитную конструкцию от дронов, копирующую украинский "капюшон", но имеющую недостаток. Крепление блокирует вращение башни, что снижает маневренность техники.

РФ во второй раз запатентовала копию украинского "капюшона" для бронетехники с критическим дефектом

российские разработчики представили новый патент на защитную конструкцию от дронов, которая почти полностью копирует успешное украинское решение, известное под названием "капюшон". Это уже вторая попытка РФ легализовать украденную технологию, которая ранее также была скопирована в Китае и Сирии из-за ее высокой эффективности в противодействии FPV-дронам и сбросам боеприпасов. Об этом сообщает Defense Express, пишет УНН.

Детали

Исследователь бронетехники Андрей Тарасенко обратил внимание на существенный недостаток новой российской "разработки", продемонстрированной на базе БМП-2. В отличие от оригинального украинского изделия, российский аналог крепится не на башню, а непосредственно на борт машины.

Такая фиксация фактически блокирует возможность вращения башни, что лишает бронетехнику возможности маневрировать огнем во время боя. В самом патенте отмечается, что модель предназначена для защиты и маскировки плавающих машин при преодолении водных преград.

Эффективность и иностранные копии украинского решения

Оккупанты вынуждены копировать украинский "капюшон", поскольку предыдущие испытания подтвердили, что такая конструкция в 1,5 раза эффективнее других типов защитных экранов.

Изобретение оказалось настолько удачным, что его запатентовали даже в КНР под названием "Щит дракона" (Dragon Shield), хотя китайская версия получила дополнительные электромоторы для облегчения работы экипажа. Российская же сторона продолжает использовать упрощенные схемы, которые в то же время ухудшают боевые характеристики самой техники.

Предложенная полезная модель способствует снижению вероятности обнаружения в видимом диапазоне спектра, а также снижению поражающего эффекта от FPV-дронов и кумулятивных боеприпасов

– говорится в тексте российского патента.

Несмотря на эти заявления, блокировка основного вооружения машины делает такую защиту сомнительной в реальных боевых условиях.

Степан Гафтко

