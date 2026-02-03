рф вдруге запатентувала копію українського "капюшона" для бронетехніки з критичним дефектом

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 6272 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
20:49 • 12268 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 12462 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 17573 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 14706 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 11844 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 11316 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 19743 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 25163 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 40407 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−20°
1.4м/с
75%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В Іспанії вперше у світі пересадили обличчя від донора після евтаназії2 лютого, 16:49 • 3274 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 10673 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 13969 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 6980 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ23:34 • 5876 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 17580 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 14049 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 19745 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 60384 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 34304 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Ігор Терехов
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 7094 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 10731 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 10952 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 11363 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 11470 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Іскандер (ОТРК)
Шахед-136

рф вдруге запатентувала копію українського "капюшона" для бронетехніки з критичним дефектом

Київ • УНН

 • 76 перегляди

російські розробники представили патент на захисну конструкцію від дронів, що копіює український "капюшон", але має недолік. Кріплення блокує обертання башти, що знижує маневровість техніки.

рф вдруге запатентувала копію українського "капюшона" для бронетехніки з критичним дефектом

російські розробники представили новий патент на захисну конструкцію від дронів, яка майже повністю копіює успішне українське рішення, відоме під назвою "капюшон". Це вже друга спроба рф легалізувати вкрадену технологію, яка раніше також була скопійована в Китаї та Сирії через її високу ефективність у протидії FPV-дронам та скидам боєприпасів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко звернув увагу на суттєвий недолік нової російської "розробки", продемонстрованої на базі БМП-2. На відміну від оригінального українського виробу, російський аналог кріпиться не на башту, а безпосередньо на борт машини.

Така фіксація фактично блокує можливість обертання башти, що позбавляє бронетехніку можливості маневрувати вогнем під час бою. У самому патенті зазначається, що модель призначена для захисту та маскування плаваючих машин під час подолання водних перешкод.

Ефективність та іноземні копії українського рішення

Окупанти змушені копіювати український "капюшон", оскільки попередні випробування підтвердили, що така конструкція у 1,5 раза ефективніша за інші типи захисних екранів.

Винахід виявився настільки вдалим, що його запатентували навіть у КНР під назвою "Щит дракона" (Dragon Shield), хоча китайська версія отримала додаткові електромотори для полегшення роботи екіпажу. російська ж сторона продовжує використовувати спрощені схеми, які водночас погіршують бойові характеристики самої техніки.

Запропонована корисна модель сприяє зниженню ймовірності виявлення у видимому діапазоні спектру, а також зниженню уражаючого ефекту від FPV–дронів та кумулятивних боєприпасів

– йдеться у тексті російського патенту.

Попри ці заяви, блокування основного озброєння машини робить такий захист сумнівним у реальних бойових умовах.

На Донеччині прикордонники за допомогою наземного робота евакуювали пораненого військового01.02.26, 15:52 • 4936 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніТехнології
російська пропаганда
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
БМП-2
Сирія
Китай
Україна