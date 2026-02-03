рф вдруге запатентувала копію українського "капюшона" для бронетехніки з критичним дефектом

російські розробники представили новий патент на захисну конструкцію від дронів, яка майже повністю копіює успішне українське рішення, відоме під назвою "капюшон". Це вже друга спроба рф легалізувати вкрадену технологію, яка раніше також була скопійована в Китаї та Сирії через її високу ефективність у протидії FPV-дронам та скидам боєприпасів. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Дослідник бронетехніки Андрій Тарасенко звернув увагу на суттєвий недолік нової російської "розробки", продемонстрованої на базі БМП-2. На відміну від оригінального українського виробу, російський аналог кріпиться не на башту, а безпосередньо на борт машини.

Така фіксація фактично блокує можливість обертання башти, що позбавляє бронетехніку можливості маневрувати вогнем під час бою. У самому патенті зазначається, що модель призначена для захисту та маскування плаваючих машин під час подолання водних перешкод.

Ефективність та іноземні копії українського рішення

Окупанти змушені копіювати український "капюшон", оскільки попередні випробування підтвердили, що така конструкція у 1,5 раза ефективніша за інші типи захисних екранів.

Винахід виявився настільки вдалим, що його запатентували навіть у КНР під назвою "Щит дракона" (Dragon Shield), хоча китайська версія отримала додаткові електромотори для полегшення роботи екіпажу. російська ж сторона продовжує використовувати спрощені схеми, які водночас погіршують бойові характеристики самої техніки.

Запропонована корисна модель сприяє зниженню ймовірності виявлення у видимому діапазоні спектру, а також зниженню уражаючого ефекту від FPV–дронів та кумулятивних боєприпасів – йдеться у тексті російського патенту.

Попри ці заяви, блокування основного озброєння машини робить такий захист сумнівним у реальних бойових умовах.

