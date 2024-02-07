На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 39 единиц техники врага - Тарнавский
На Таврическом направлении украинские военные уничтожили 39 единиц российской военной техники и нейтрализовали 159 беспилотников.
Начать год с добрых дел: Биржа Благотворительности "ДоброДій" в январе оказала помощь 16 тяжелобольным детям
В январе Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 16 тяжелобольным украинским детям на общую сумму 507 000 гривен.
Украина и Франция усиливают сотрудничество по восстановлению украинской экономики
Франция и Украина реализуют совместные проекты в приоритетных отраслях украинской экономики, таких как энергетика, транспорт с целью укрепления сотрудничества и поддержки восстановления Украины.
В Киеве вернули свет в дома после утренней атаки рф -ДТЭК
В Днепровском районе Киева восстановлено электроснабжение домов, которые были обесточены из-за повреждений, вызванных российским ракетным обстрелом.
Вражеский удар по Киеву: Кличко заявил, что под завалами могут находиться тела
Спасатели разбирают завалы 18-этажного жилого дома в Киеве, который пострадал от российской ракетной атаки, опасаясь, что под обломками могут быть найдены еще тела.
Атака рф на Киев: пожар в доме ликвидировали, травмы получили 19 человек
Атака на Киев вызвала пожар в многоквартирном доме, который удалось потушить: 40 человек были эвакуированы, 26 спасены, но 4 погибли и 19 получили ранения.
Найденные обломки с маркировкой и особыми характеристиками: Рувин о работе экспертов КНИИСЭ на местах утренних попаданий в Киеве
Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз начали собирать обломки от ракетных ударов в Киеве, чтобы идентифицировать оружие и предоставить доказательства для уголовных расследований.
Данилов о слухах об отставке Залужного: раздувание ситуации без нормативно-правовых документов - опасно
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что слухи об отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего Вооруженных сил Украины являются опасными без юридических документов, подтверждающих это решение.
Евросоюз передал Украине беспилотную машину для разминирования MV-10
Европейский Союз передал Украине машины разминирования DOK-ING MV-10, которые помогут сделать опасную задачу разминирования более безопасной и эффективной.
Массированная атака рф на Украину: по меньшей мере пять человек погибли и более 30 пострадали - Генпрокурор
Генеральный прокурор сообщил, что в результате массированной атаки россии на 6 областей Украины погибли по меньшей мере 5 человек и более 30 получили ранения, а удары разрушили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.