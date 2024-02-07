На Таврическом направлении ВСУ уничтожили 39 единиц техники врага - Тарнавский

За прошедшие сутки, 6 февраля, украинские воины уничтожили 39 единиц техники врага на Таврическом направлении. Также нейтрализовали 159 БпЛА различных типов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, пишет УНН.

В операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" за прошедшие сутки российский агрессор нанес 11 авиаударов, совершил 54 боевых столкновения и 878 артобстрелов. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери, - говорится в сообщении.

Детали

Общие потери россиян за минувшие сутки составляют 370 человек и 39 единиц военной техники (не считая БпЛА) - это в частности 4 танка, 11 боевых бронированных машин, 5 артиллерийских систем, 1 РСЗО, 17 автомобилей и 1 единица спецтехники.

Среди поврежденного и уничтоженного вооружения противника - БМ-21 "Град", гаубица "Мста-Б", 120-мм минометы, ББМ "Тигр" и тому подобное.

Также воины "Таврии" поразили и уничтожили 2 склада боеприпасов россиян. Средствами РЭБ нейтрализовано (посажено) 159 БпЛА различных типов за сутки.

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