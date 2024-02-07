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На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 39 одиниць техніки ворога - Тарнавський

На Таврійському напрямку ЗСУ знищили 39 одиниць техніки ворога - Тарнавський

Київ • УНН

 • 30517 перегляди

На Таврійському напрямку українські військові знищили 39 одиниць російської військової техніки та нейтралізували 159 безпілотників.

Протягом минулої доби, 6 лютого, українські воїни знищили 39 одиниць техніки ворога на Таврійському напрямку. Також нейтралізували 159 БпЛА різних типів. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський, пише УНН.

В операційній зоні оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" минулої доби російський агресор завдав 11 авіаударів, вчинив 54 бойові зіткнення та 878 артобстрілів. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Загальні втрати росіян за минулу добу становлять 370 осіб та 39 одиниць військової техніки (не враховуючи БпЛА) - це зокрема 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 1 РСЗВ, 17 автомобілів та 1 одиниця спецтехніки.

Серед ушкодженого та знищеного озброєння противника - БМ-21 "Град", гаубиця "Мста-Б", 120-мм міномети, ББМ "Тигр" тощо.

Також воїни "Таврії" уразили й знищили 2 склади боєприпасів росіян. Засобами РЕБ нейтралізовано (посаджено) 159 БпЛА різних типів за добу.

У небі над Україною знищено 44 повітряні цілі: 29 ракет та 15 ударних БПЛА - Залужний 07.02.24, 10:07 • 28239 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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